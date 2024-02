Les urgences du Québec débordent encore à l’approche de la semaine de relâche. Plusieurs régions sont dans le rouge depuis plus de dix jours, alors que le taux d’occupation moyen des civières dépasse toujours la barre des 100 % dans la province.

Force est de constater que les urgences de plusieurs hôpitaux du Québec sont toujours sous pression, bien que les chiffres varient d'une région à l'autre. Par exemple, le taux d’occupation frôle les 155 % dans les Laurentides et il atteint même les 165 % à Laval.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Mentionnons toutefois que certaines régions demeurent dans le vert, telles que : l'Abitibi-Témiscamingue (78 %), la Mauricie et le Centre-du-Québec (76 %), le Bas-Saint-Laurent (63 %), la Gaspésie–îles-de-la-Madeleine (55 %) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (54 %).

Publicité

La cellule de crise, vraiment efficace?

Cette situation rappelle celle du temps des Fêtes dernier, tellement critique que le gouvernement Legault avait décidé de remettre sur pied une cellule de crise, comme il l'avait fait en 2022.

Cette mesure se voulait temporaire, en attendant l’amélioration du Guichet d'accès à la première ligne ( GAP ) dans l’espoir que les patients sans médecin n’aient plus le réflexe de se rendre directement aux urgences pour des problèmes de santé courants.

La cellule de de crise était d'abord prévue jusqu’au 1er mars 2024, mais Francis Martel, porte-parole du service des affaires publiques et stratégies du ministère de la Santé et des Services sociaux, assurait pourtant ce matin qu' il n’y avait pas de date de fin .

Dans une réponse reçue par courriel, le ministère répond que la cellule de crise continue de se rencontrer chaque semaine. Elle permet de faire le point sur la situation dans les urgences, d’identifier les situations problématiques et les bloquants et de travailler sur des solutions concrètes à mettre en place. L'équipe continue et continuera d'assurer les suivis afin de s'assurer que les solutions identifiées soient mises en place.

Lors de la mise en place de la cellule de crise en 2022, le ministre Dubé avait essuyé des critiques de la part de l’opposition. Les députés de Québec solidaire accusaient le ministre Dubé d’être déconnecté du réseau .

Publicité

Josiane Arsenault, présidente de l’Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec, en entrevue à D'abord l'info, dimanche matin, affirme néanmoins avoir constaté une tendance à la baisse dans le délai de prise en charge des patients aux urgences. On voit que le délai d'attente dans les hôpitaux demeure moins élevé qu'il l'a déjà été , soutient la présidente. Néanmoins, on cherche encore à offrir des alternatives à la visite à l'urgence quand c'est possible.

Reprise du programme opératoire

Josiane Arsenault explique que la reprise du programme opératoire depuis la période des Fêtes est notamment à montrer du doigt.

Les établissements essaient de garder un équilibre pour ne pas retarder les chirurgies, donc il y a par défaut une congestion sur les civières à l'urgence.

La recrudescence des virus respiratoires demeure importante. À titre d'exemple, en 2023, deux fois plus de patients se présentaient avec des virus respiratoires aux urgences qu’en 2022. Or, la situation ne s’est pas améliorée en 2024, bien au contraire.

À la période des Fêtes, il y a avait eu une certaine accalmie, mais les virus respiratoires sont encore présents et à considérer dans les visites à l'urgence , indique Mme Arsenault.

L’épuisement professionnel, le grand coupable?

Selon une étude canadienne d'abord parue dans la revue Annals of Emergency Medecine, l'épuisement professionnel continue d'augmenter chez les urgentologues, et les problèmes liés au système de santé en seraient la cause.

Les chercheurs font le constat que 59 % des répondants ressentent un épuisement émotionnel élevé, ce qui représente une hausse de 18 points par rapport aux résultats de 2020.

Le vieillissement de la population, la plus grande complexité des problèmes à l'urgence et le manque de ressources sont tous des facteurs qui contribuent à l'épuisement professionnel des médecins, selon le co-auteur de l'étude, Patrick Archambault, qui s'est entretenu avec la Presse canadienne.

Ça ne me surprend pas de voir que la détresse augmente quand on voit sur le terrain à quel point les ressources sont moins bien disponibles qu'avant , fait remarquer M. Archambault, qui est aussi urgentologue-intensiviste à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

La pandémie a permis de concentrer les services à différents points critiques dans le système de santé, ce qui a réglé temporairement l'achalandage à l'urgence.

Le retour à la normale a fait en sorte que les problèmes d'avant la pandémie sont revenus.

Pire, plusieurs professionnels de la santé ont déserté la profession, en prenant leur retraite ou en changeant de carrière, souligne M. Archambault. Certaines équipes sont aussi encore fragilisées à la suite de la pandémie.

L'épuisement professionnel des urgentologues pourrait être encore plus grave que ne le montre l'enquête, puisque de nombreux médecins n'ont pas répondu au sondage. Patrick Archambault est conscient que les gouvernements travaillent avec les hôpitaux et les associations professionnelles pour trouver des solutions, mais vu l'essoufflement du personnel, cela doit s'accélérer , dit-il.

Avec des informations de Raphaëlle Drouin et de La Presse canadienne