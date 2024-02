Nouvelle vague d’arrestations visant le crime organisé au Québec

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont annoncé dimanche avoir procédé à de nouvelles arrestations liées au violent conflit qui fait rage entre le chapitre de Québec des Hells Angels et des trafiquants de drogue indépendants.

Tôt dimanche matin, le SPVQ a annoncé avoir procédé à l'arrestation de quatre suspects qui seraient des proches de Dave « Pic » Turmel, dirigeant de la Blood Family Mafia, le groupe criminalisé qui lutte contre les Hells Angels pour obtenir le contrôle de la vente de drogues dans plusieurs régions du Québec.

Les suspects, une femme et trois hommes, sont âgés entre 35 et 40 ans, et seraient bien connus des policiers , selon la capitaine aux enquêtes du SPVQ , Marie-Manon Savard.

Trois perquisitions ont eu lieu au cours des dernières heures, deux sur le territoire de la ville de Québec dans le secteur de Beauport et une autre dans la municipalité de Lac-Aux-Sables , mentionne le SPVQ dans un communiqué.

Cette frappe a permis aux autorités de saisir des munitions de calibre 45 et 9 mm, des stupéfiants, une perceuse possiblement tâchée de sang et une dizaine de grammes d'une substance qui pourrait être de la cocaïne .

Offensive de la SQ

De son côté, la Sûreté du Québec a annoncé avoir arrêté cinq suspects de plus dans son opération contre le crime organisé dans l'est de la province, ce qui porte le nombre total d'arrestations à 14 depuis vendredi. Deux hommes de 36 ans ont été arrêtés à Sept-Îles et à Québec en lien avec l'enlèvement survenu lundi dernier à Saint-Malachie, en Chaudière-Appalaches, qui a fait un mort et trois blessés.

Neuf suspects, trois femmes et six hommes, ont comparu samedi au Palais de justice de Québec. Ils font notamment face à des accusations de complot, de vente de stupéfiants et d'incendie criminel.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux policiers mènent des perquisitions dans plusieurs régions du Québec, dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Rappelons que la SQ a déployé une centaine de policiers dans plusieurs régions du Québec afin de freiner l'escalade de violence dans le monde interlope.

Au total, 18 individus soupçonnés d'avoir des liens avec le monde interlope ont donc été arrêtés depuis vendredi, principalement à Québec et en Chaudière-Appalaches.

Pas d'empiétement

Le déclenchement de cette offensive de la Sûreté du Québec n'a pas nui aux opérations du SPVQ, et n'a pas forcé la main des policiers de la Ville de Québec, selon la capitaine aux enquêtes, Marie-Manon Savard.

Il est très bien que la SQ soit sur notre territoire, en lien avec nous, qu'on travaille chacun nos dossiers de notre côté et en collaboration; c'est ce qui est souhaitable pour nos citoyens , a-t-elle conclu.

Avec la collaboration de Philippe L'Heureux et de Flavie Sauvageau