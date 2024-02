Hockey universitaire : les Aigles Bleus mènent la série 2-0

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont creusé leur avance dans la demi-finale de hockey universitaire masculin de l'Atlantique en remportant samedi leur deuxième match consécutif contre les X-Men de l'Université Saint-François-Xavier.

Le premier match de la série demi-finale de l’Atlantique s’est disputé devant une salle comble de 1200 personnes à l’aréna J.-Louis-Lévesque du campus de Moncton, vendredi.

Les Aigles Bleus ont défait par la marque de 5 à 3 les X-Men de Saint-François-Xavier.

Olivier Luc Haché a inscrit deux buts tandis que ses coéquipiers Jeremie Jacob, Nathael Roy et Samuel Guilbault en ont compté chacun un.

Samedi soir, l'équipe a répété l'exploit et a défait les X-Men par la marque de 5 à 2. Jacob Dion a marqué à deux reprises alors que Rémy Angelhart, Jeremy Lapointe et Yannic Bastarache ont marqué un but chacun.

La troupe de l’entraîneur-chef Derek Cormier est l’une des quatre équipes restantes à se disputer le titre du Sport universitaire Atlantique (SUA) ainsi qu’une place aux Championnats USports.

L’autre demi-finale oppose les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) et les Huskies de l’Université St. Mary’s. Les Reds ont pris les devants et mènent 2 à 0.

Le troisième match de la série entre les Aigles Bleus et les X-Men aura lieu à 19 h, mardi, au centre Charles V. Keating d’Antigonish.

Avec les informations de François Le Blanc