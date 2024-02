Une seconde vie pour la raffinerie de Come By Chance grâce aux biocarburants

La raffinerie de Come By Chance s'est officiellement lancé la course mondiale visant à produire des carburants écologiques.

Les propriétaires de cette ancienne raffinerie de pétrole à Placentia Bay, à Terre-Neuve, ont bon espoir de pouvoir se tailler une place en tant que chef de file de cette industrie.

Nous sommes maintenant un élément clé du progrès vers une économie nette zéro , a déclaré Todd O’Malley, PDG de Braya Renewable Fuels, lors d’une entrevue accordée depuis son bureau au Texas, aux États-Unis.

L’entreprise a marqué une étape importante, la semaine dernière, lorsqu’elle a réussi à convertir des graisses animales et des huiles végétales en diesel.

Publicité

Ce carburant fonctionne tout aussi bien pour les trains, les camionnettes et peut même servir pour alimenter une usine. Selon Braya, il réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 % comparativement au diesel produit à partir du pétrole.

Notre avenir est prometteur , se réjouit Todd O’Malley, ajoutant que la demande pour du diesel plus vert grandit à l'échelle de la planète, tant pour des raisons économiques qu'écologiques.

Une entreprise rentable, assure Braya

Cresta Fund Management, l'entreprise propriétaire de Braya Renewable Fuels, est devenue actionnaire majoritaire de la raffinerie en 2021.

Depuis, elle a investi des centaines de millions de dollars pour convertir certaines zones de la raffinerie de pétrole, afin d’y produire des carburants renouvelables. Jusqu’à 800 travailleurs ont travaillés sur ce chantier.

Avant sa fermeture il y a quatre ans, la raffinerie produisait quotidiennement jusqu’à 130 000 barils de diesel.

Ouvrir en mode plein écran Les bâtiments de la raffinerie North Atlantic à Come By Chance, en 2020. Photo : CBC / John Pike

Todd O’Malley estime que les nouvelles installations pourront produire dans les prochaines semaines environ 18 000 barils par jour et faire une première exportation internationale d’environ 300 000 barils ce printemps.

Bien que la production quotidienne de la raffinerie ne sera pas aussi élevée qu'auparavant, la rentabilité sera au rendez-vous, affirme Todd O’Malley. Partout sur la planète, les gouvernements mettent en place des incitatifs afin de mettre fin à leur dépendance aux carburants fossiles, notamment des crédits d'impôt pour rendre des produits comme le diesel renouvelable plus abordable.

Si nous ne pensions pas que l’usine était viable à long terme, nous n'aurions pas fait un tel investissement.

En plus de l’argent investi par Cresta Fund Management, un financement de 86 millions de dollars du Fonds pour les combustibles propres du gouvernement fédéral a aussi été accordé pour la conversion de la raffinerie.

Publicité

Une journée fantastique pour Braya

Le début des opérations, qui devait avoir lieu en 2022, est une journée fantastique pour Braya, pour ses employés et pour le Canada en général , selon Todd O’Malley.

L’usine compte aujourd'hui 200 employés permanents, soit moins de la moitié qu'avant sa fermeture en 2020.

Todd O’Malley affirme que le nombre de travailleurs grandira avec le temps alors que la production de la raffinerie ira en augmentant. Il ambitionne devenir un acteur mondial de l’industrie de carburant renouvelable.