Des entrepreneurs noirs célébrés dans le cadre d’un forum économique à eux dédié

Une centaine de personnes ont participé, samedi, au cinquième Forum économique des jeunes entrepreneurs noirs organisé par l'Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS), au Campus Saint-Jean d’Edmonton.

L’événement permet, durant le mois de l'histoire des Noirs, de mettre en avant les jeunes entrepreneurs noirs qui se sont démarqués.

Pour cette année, le Calgarien Kazir Coulibaly a remporté le prix John Ware, une récompense décernée à l’entrepreneur noir albertain qui a fait preuve de leadership.

L’entrepreneur du domaine de l'innovation et de développement des affaires se réjouit que ses efforts aient été remarqués dans la communauté francophone.

J'ai été appelé par cet organisme [AJFAS] pour dire que je serai récompensé pour les actions que je fais. Alors j'ai dit à mon épouse, voilà, tu me disais chaque fois que sont les anglophones qui me récompensent et pas les francophones... Voilà, aujourd'hui, un organisme francophone a décidé de me récompense , dit-il avec enthousiasme.

Selon lui, impacter positivement sa communauté passe par des choses simples. Par moments, on a tendance à vouloir faire de grandes choses , affirme-t-il, ajoutant qu’il suffit de poser de petits gestes bienveillants au quotidien pour faire la différence : apprendre à se connaître, maîtriser son environnement, développer son réseautage et puis pouvoir partager ce qu'on sait faire, c'est des petites choses qui font directement que vous arrivez à impacter la Communauté et votre environnement .

Pour s’en sortir dans l’entrepreneuriat en tant qu’immigrant noir francophone, le premier défi, selon Kazir Coulibaly, est déjà de comprendre l'écosystème entrepreneurial albertain. Il faut ensuite s'attaquer à la barrière linguistique en Alberta, qui est une province pratiquement anglophone, puis, il faut comprendre vraiment la culture, le système. Quand vous ne maîtrisez pas ça, honnêtement, ça va être compliqué pour vous .

Il y a forcément des défis. Il faut maîtriser le système politique, il faut comprendre les régulations qui existent. Et puis, il faut comprendre la culture. La culture entrepreneuriale en Alberta n'est pas la même culture entrepreneuriale à Québec, à plus forte raison dans un autre pays.

L'Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society espère que ce cinquième forum inspire davantage de membres de la communauté à se lancer dans l'entrepreneuriat.

Selon Robert Suraki Watum, coordonnateur de l'événement, c'est un moment pour mettre l'accent sur les aspirations de la communauté noire de la province.

Parfois, quand on arrive ici, on pense que ces jeunes ne sont capables de rien, pourtant ils peuvent apporter quelque chose. Mais il faut les stimuler, les pousser, il faut les aider. C'est ce que nous essayons de faire.

L’AJFAS a officiellement été lancée il y a 24 ans. Créé, en février 2000, l'organisme se présente comme le premier albertain de prévention de la criminalité à travers le programme de développement social, auprès des jeunes et membres des communautés francophones d’ascendance africaine.

Avec les informations de Charles Deslisle