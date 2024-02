Plusieurs rassemblements ont eu lieu samedi pour marquer les deux ans du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

À Moncton, au Nouveau-Brunswick, environ 150 personnes se sont réunies devant l’hôtel de ville, à l’invitation du club ukrainien de la ville.

Ouvrir en mode plein écran Rassemblement de solidarité avec l'Ukraine, samedi devant l'hôtel de ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Des affiches ont été déployées et des discours prononcés, en témoignage de solidarité avec ceux qui sont en Ukraine et en soutien de ceux qui se battent pour leur pays.

Les sympathisants ont renouvelé leurs appels, ignorés depuis deux ans, pour la fin des hostilités.

Ouvrir en mode plein écran Rassemblement de solidarité avec l'Ukraine, samedi devant l'hôtel de ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Ça fait deux ans que ce massacre continue et notre but principal, c'est de montrer au monde que la guerre n'est pas finie , a déclaré Oksana Vashchenko, une Ukrainienne qui habite Moncton depuis 2022.

On a besoin de plus de votre aide, on a besoin de plus de soutien, plus d'armes, parce qu'on a besoin de gagner cette guerre , a-t-elle plaidé.

Jusqu’ici, ce soutien ne semble pas faiblir. Samedi, le gouvernement Trudeau a annoncé une nouvelle aide à l’Ukraine .

On va continuer d’être là avec tout ce que ça prend , a déclaré samedi le premier ministre Justin Trudeau à Kyiv, en Ukraine. La Russie ne pourra pas gagner cette guerre .