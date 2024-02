L’Alberta accueillera le Championnat du monde de hockey junior en 2027

L’Alberta va accueillir 10 événements internationaux de hockey dans les quatre prochaines années, dont le Championnat mondial de hockey junior en 2027. Le gouvernement albertain investira 11 millions de dollars pour soutenir la tenue des compétitions internationales dans la province.

Hockey Canada a également annoncé, samedi, que l'Alberta sera l'hôte du championnat mondial de hockey paralympique de cette année à l'Aréna WinSport de Calgary du 4 au 12 mai et de la Coupe Hlinka Gretzky à la place Rogers d'Edmonton du 5 au 10 août.

La province accueillera à nouveau la Coupe Hlinka Gretzky en 2026 et certains matchs de la Série de rivalité entre le Canada et les États-Unis en 2025 et 2026.

Quatre camps de hockey estivaux destinés aux jeunes seront aussi organisés en Alberta.

L'organisation de matchs et de tournois internationaux est essentielle pour offrir à nos athlètes masculins, féminins et para des occasions de se développer et de compétitionner sur la scène mondiale, pour mettre en valeur nos équipes et nos communautés et pour inspirer la prochaine génération de participants et de partisans , a déclaré la présidente et chef de la direction de Hockey Canada, Katherine Henderson, dans un communiqué.

De tels événements sportifs majeurs mettent en évidence non seulement la qualité de nos installations de classe mondiale, comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ici à Edmonton, mais aussi notre capacité à organiser des compétitions de classe mondiale , a déclaré le ministre du Tourisme et des Sports de l’Alberta, Joseph Schow, en conférence de presse à la place Rogers.

L'Alberta est prête à accueillir des équipes et des partisans [de hockey] du monde entier pour leur faire vivre des expériences inoubliables tout en inspirant la prochaine génération d'athlètes.

Le gouvernement a indiqué que le choix des villes pour les différents événements était encore en développement.

Hockey Canada a en revanche confirmé que le Championnat mondial junior se tiendra dans deux villes albertaines.

Le vice-président de la génération de revenus, de l’expérience client et de l’impact communautaire de l’organisation, Dean McIntosh n’a pas exclu que des parties puissent se tenir à l’extérieur.

Selon la présidente-directrice générale d’Explore Edmonton, Traci Bednard, c’est toute l’Alberta qui va bénéficier de la tenue de ces événements internationaux.

Les touristes viennent et participent à ce grand événement, mais ils restent ensuite [en Alberta] pendant plusieurs jours, ce qui leur permet de voyager dans la région, de vivre des expériences différentes et de revenir visiter notre communauté.

Le gouvernement évalue les retombées économiques de ces événements internationaux à 55 millions de dollars. La dernière fois que l’Alberta a accueilli le Championnat mondial de hockey junior était en 2022 après la pandémie.