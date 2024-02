Deux ans après l’invasion russe, les Ukrainiens de Winnipeg prient pour leurs proches

Près de 300 ressortissants ukrainiens ont pris part samedi à la cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Marie-la-protectrice à Winnipeg à un service de prière en souvenir de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Le service a été suivi d'une procession dans les rues avoisinantes de l'église.

À travers cette initiative, les Winnipégois d'origine ukrainienne ont voulu honorer la mémoire des personnes qui ont perdu la vie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a deux ans.

Je suis très triste, parce que j'ai vécu là-bas toute ma vie, j'y ai laissé le reste de ma famille, ma mère, mon père, ma sœur, ma tante, vous savez, toute ma famille, alors pour nous, c'est très douloureux , exprime Andrii Bavykin, un ressortissant ukrainien.

Je ne vois pas la fin de cette guerre , affirme-t-il avec impuissance.

La présidente du conseil provincial du Congrès des Ukrainiens canadiens du Manitoba, Joanne Lewandosky soutient que ce fut deux années d’angoisse et ça n’a pas été facile . Nous devons prier et ne pas oublier , ajoute-t-elle.

La procession a été suivie d'un service commémoratif à la cathédrale catholique Saints-Vladimir-et-Olga, à Winnipeg.

De lourdes séquelles

L’espoir des Ukrainiens prend un sérieux coup après deux ans de conflit. Selon le professeur émérite de l’Université du Manitoba, Orest Cap, les conséquences de l’invasion russe affectent encore la communauté établie à Winnipeg.

C'est une situation assez difficile, psychologiquement et mentalement, surtout lorsqu'on y a encore de la famille , croit-il.

Myroslava Pidhirnyj, membre du Conseil d’administration du Congrès des Ukrainiens canadiens, déclare que c'est une période très émouvante, très traumatisante. Personne ne pensait que la guerre durerait aussi longtemps, qu'il y aurait autant de victimes .

Pour diminuer la souffrance de familles, de nombreux participants à la procession ont brandi des pancartes appelant à la libération des enfants qui ont été enlevés par la Russie depuis le début de l'invasion.

Ouvrir en mode plein écran Un service de prière a été organisé à la cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Marie-la-protectrice de Winnipeg pour marquer le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Photo : La Presse canadienne / Tyson Koschik

Participer à la reconstruction

Malgré les douleurs occasionnées par la guerre, certains ressortissants ukrainiens ont déjà à cœur la reconstruction de leur pays, à l'instar de Svitlana Korchatova qui a fui l'Ukraine vers la Slovaquie en mars 2022 avant de s’installer à Winnipeg en juillet 2022 avec son mari et leur jeune fils.

Cette architecte de profession se dit reconnaissante du soutien que les Winnipégois et la communauté ukrainienne lui ont apporté.

À son tour, elle espère non seulement aider ses compatriotes qui cherchent à venir s’installer, mais elle souhaite participer au travail de reconstruction de son pays.

Au départ je pensais retourner en Ukraine, mais maintenant je vois qu’en restant ici je peux accomplir plus. Pour arrêter la guerre, il nous faut plus que des armes. Arrêter la guerre ne suffit pas, nous avons maintenant une grande chance de gagner cette guerre, car nous avons enfin une génération qui comprend l'histoire et qui est prête à la défendre , explique-t-elle.

Nous avons besoin de reconstruire notre pays.

Samedi matin, le premier ministre Justin Trudeau a signé un accord d’investissement supplémentaire de 2,7 milliards pour aider l’Ukraine dans sa lutte. Selon le professeur Cap, l’armée ukrainienne a besoin de toute l’aide nécessaire qu’il peuvent utiliser, donc la contribution du Canada est énorme.

Depuis le début du conflit, le gouvernement fédéral a délivré près d’un million de visas aux Ukrainiens fuyant la guerre avec la Russie, mais environ 200 000 personnes ont déjà utilisé ces visas à la fin du mois de novembre 2023.

Environ 7000 réfugiés ukrainiens, titulaires de visas d'urgence pour entrer au Canada, espèrent atterrir au Manitoba avant l’expiration de leurs documents de voyage le 3 mars.