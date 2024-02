Des commerçants dénoncent une hausse des vols à l’étalage à Sherbrooke

Le vol a l'étalage dans les épiceries et les autres commerces semble prendre de l'ampleur, selon des commerçants sherbrookois.

Le marché Prospect est équipé d'un système de caméras de surveillance qui capte très souvent des scènes où un client s'empare d'un produit avant de partir sans payer.

Le copropriétaire Louis Delisle constate une augmentation des vols dans son épicerie de quartier depuis la dernière année.

Il est difficile pour lui de chiffrer précisément les pertes causées par le vol à l'étalage, mais elles sont considérables. Il estime qu'elles s'élèvent chaque année à plusieurs milliers de dollars.

Je considère qu'on doit attraper entre 5 et 10 % des voleurs, donc plus on en attrape ça veut dire que plus on se fait voler.