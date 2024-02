L’industrie forestière réfléchit aux façons de s’adapter aux changements climatiques et aux risques accrus de feux de forêt. Après les feux records de l’été dernier, des scientifiques recommandent notamment de réduire les coupes, une mesure à laquelle s’opposent des acteurs de l’industrie sur la Côte-Nord.

Une vingtaine de scientifiques affirment, dans une étude qui n’a pas encore été révisée par les pairs, qu'il est urgent de se préparer à des feux de forêt, d’autant plus que leur fréquence est appelée à augmenter en raison des changements climatiques.

Pour s'y adapter, leur recommandation est simple : diminuer les coupes actuelles afin de créer une réserve de précaution pour parer les dégâts de futurs feux de forêt.

À long terme, la récolte est beaucoup moins variable. On sait à quoi s'attendre et on a beaucoup moins de probabilité de se retrouver en rupture de stock , explique le chercheur en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides, Yan Boulanger.

Cette approche est l’inverse du modèle actuel, dans lequel on réduit les coupes en réaction aux feux de forêt, plutôt qu’en prévision, précise le chercheur.

La SOPFEU a comptabilisé un total de 4,5 millions d'hectares de forêt brûlée en 2023, un sommet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Tous ne sont pas en accord avec la proposition des scientifiques.

La coupe sylvicole, de la façon qu'elle est exécutée présentement, puis avec un bon plan forestier, ça fait l'effet contraire. Ça prévient les feux de forêt , répond le vice-président administration et développement de la scierie Arbec, Bois d'œuvre à Port-Cartier, Patrick Gwilliam.

Selon lui, l’important est de bien utiliser les produits et sous-produits du bois tout en coupant intelligemment. On va laisser beaucoup de branches pour que la régénération soit plus rapide. [On va laisser] des terrains libres [de bois mort], dit M. Gwilliam. Ça fait en sorte que, un, il n’y a pas de matière à brûler et, deux, le terrain est accessible aux pompiers forestiers pour éteindre les feux de forêt quand ils débutent.

Yan Boulanger et ses collègues chercheurs recommandent aussi d’accroître la réserve forestière pour pallier les récoltes moins fructueuses.

Par exemple, si on avait adopté des réserves de l’ordre de 20 % dans certaines unités d’aménagement de l’ouest du Québec au début des années 2000, on ne se serait pas retrouvé avec des baisses très importantes à la fin de 2023, même en considérant l’effet des feux historiques , illustre-t-il.

Retour sur la table de réflexion sur l'avenir forestier à Baie-Comeau. ÉMISSION ICI PREMIÈRE. Bonjour la Côte.

Le gouvernement du Québec mène actuellement des tables de consultation sur l’avenir de la forêt.

Outre l’industrie, des organismes municipaux sont aussi appelés à y jouer un rôle, qu'espère voir grandir le préfet de la MRC de Manicouagan et membre de l’Alliance forêt boréale, Marcel Furlong.

Il suggère de régionaliser la mise en œuvre des directives du Forestier en chef. Les MRC sont déjà responsables de la gestion du territoire, des baux de villégiature, des gravières, des sablières, des carrières , note-t-il.

On fait déjà une bonne partie du travail. Il reste la question de la forêt. C'est une tâche qu'on pourrait nous transférer. Mais le nerf de la guerre, c'est le financement.

Pour ce faire, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pourrait subventionner l’embauche d’ingénieurs forestiers au service des MRC , avance Marcel Furlong.

Si tous les acteurs ne sont pas d'accord sur les moyens à prendre, tous s'entendent sur la nécessité des discussions qui ont actuellement lieu partout au Québec.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie