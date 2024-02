La mairie de Gatineau intéresse certains conseillers municipaux

La démission de la mairesse France Bélisle provoque un branle-bas de combat à la Maison du citoyen de Gatineau. Si des élus n’ont pas fermé la porte à se présenter comme premier magistrat de la quatrième ville au Québec, d’autres refusent le poste d’emblée. Tour d’horizon.

Les intéressés :

Steven Boivin, conseiller municipal, district d’Aylmer

Le conseiller municipal du district d’Aylmer, Steven Boivin, ne ferme pas la porte à une éventuelle candidature à la mairie de Gatineau, même si la démission de France Bélisle l’a pris de court.

Il y a beaucoup de choses à considérer, il y a des éléments à considérer sur le plan professionnel. Il y a une famille à consulter. Personne n’était prêt à réfléchir à ça , confie-t-il.

Mario Aubé, conseiller municipal, district de Masson-Angers

Mario Aubé, qui représente les citoyens du district de Masson-Angers, se dit en réflexion quant à son avenir politique.

Lorsque j'ai décidé de me présenter en politique municipale, mon choix numéro un était de représenter le district de Masson-Angers. Encore à ce jour, ma priorité [...] ce sont les citoyens qui habitent dans le district de Masson-Angers , insiste-t-il. Maintenant, je dois réfléchir très sérieusement à si je souhaite ou non faire un pas en avant là pour la mairie.

Olive Kamanyana, conseillère municipale, district du Carrefour-de-l’Hôpital

La conseillère municipale du district du Carrefour-de-l’Hôpital, Olive Kamanyana, ne cache pas ses intentions : le poste de mairesse de Gatineau l’intéresse vivement.

Ce n’est pas l'intérêt qui me manque! lance-t-elle. Je suis en train d'y penser, mais ça m'intéresse. Il y a quand même une grande différence entre l'intérêt et et la faisabilité , explique Mme Kamanyana. Il faut que je rassemble [une] équipe [...] il faut que je trouve une équipe qui partage la même vision que moi et, surtout, il faut que je développe une vision qui vient inspirer mes collègues.

Denis Girouard, conseiller municipal, district du Lac-Beauchamp

L’idée de la mairie de Gatineau ne lui avait pas effleuré l’esprit . Mais Denis Girouard, qui représente le district du Lac-Beauchamp, a eu des rencontres surprenantes , en matinée samedi.

Je suis en réflexion sérieuse. [...] On a besoin des gens qui veulent vraiment travailler ensemble pour faire avancer la ville de Gatineau. Et je pense que ça implique toute l'administration qui travaille très, très fort à chaque jour , soutient l’élu.

D’autres élus ferment la porte

Radio-Canada a réussi à sonder l’intérêt de 15 des 19 élus municipaux de Gatineau, vendredi et samedi.

Celui qui est maintenant maire intérimaire de Gatineau, Daniel Champagne, a déjà fermé la porte à une candidature à la mairie. Il occupera le poste jusqu’au résultat de l’élection partielle prévue l’été prochain.

Le conseiller municipal du district de Buckingham, Edmond Leclerc, qui avait déjà ouvert la porte à la création d’un nouveau parti politique, dit qu'il n'est pas du tout rendu à penser à une élection partielle en ce moment .

Quant à lui, le chef intérimaire d’Action Gatineau et conseiller du district Hull-Wright, Steve Moran, s’est commis dans une publication Facebook, indiquant avoir reçu plusieurs messages l’invitant à se présenter au poste de maire de Gatineau. Il précise cependant qu’il ne sera ni candidat à la chefferie de son parti, ni à la mairie.

Voici la liste de ceux qui ferment la porte à une candidature à la mairie de Gatineau : Daniel Champagne, maire par intérim

Edmond Leclerc, conseiller municipal, district de Buckingham

Gilles Chagnon, conseiller municipal, district de Lucerne

Jean Lessard, conseiller municipal, district de la Rivière-Blanche

Jocelyn Blondin, conseiller municipal, district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau

Louis Sabourin, conseiller municipal, district de Limbour

Marc Bureau, conseiller municipal, district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Mike Duggan, conseiller municipal, district de Pointe-Gatineau

Steve Moran, conseiller municipal, district de Hull-Wright

Tiffany-Lee Norris Parent, conseillère municipale, district de Touraine

Avec les informations de Rebecca Kwan