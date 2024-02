Une cinquantaine de personnes se sont réunies samedi après-midi sur le site visé par le projet immobilier de la Ville de Rimouski dans le secteur de Pointe-au-Père.

Cette rencontre a eu lieu à l’invitation du comité Mobilisation forêt Pointe-au-Père à l’occasion de la Semaine rimouskoise de l’environnement. La population était invitée à venir découvrir la biodiversité du site sur lequel doivent être construits plus de 600 logements.

Le comité continue de s’opposer au projet, même si la Ville prévoit protéger 60 % des milieux naturels.

Il y a destruction de milieux naturels et humides. On peut toujours dire qu’on protège 60 % des milieux qu’il y a dans la forêt, mais ça, ça veut dire qu’on en détruit 40 % aussi , fait valoir Félix Lauzon, l’un des organisateurs de l’activité et membre du comité.

On veut montrer que c’est un endroit qui est utilisé, un endroit qui est important. Peut-être qu’à un moment donné, la Ville va capter le message.

Félix Lauzon est membre du comité Mobilisation forêt Pointe-au-Père.

La Ville de Rimouski mise notamment sur ce projet pour faire face à la crise du logement qui sévit actuellement, mais selon Félix Lauzon, la solution passe par la densification du centre-ville.

On comprend que c’est difficile de construire au centre-ville, mais on pense que la Ville devrait faire preuve d’imagination, devrait mieux utiliser son droit de préemption ou à la limite son droit d’expropriation , dit-il.

Trouver un équilibre

Des citoyens de Rimouski présents à l’activité de samedi, quant à eux, se montrent ambivalents face à la situation.

Je suis un peu à cheval entre les deux , indique Mathieu Gosselin. Je comprends qu’il faut garder [de la forêt], mais ça nous prend aussi du développement , poursuit-il.

Mathieu Gosselin est un citoyen de Rimouski qui a participé à l'activité organisée samedi dans le cadre de la Semaine rimouskoise de l'environnement.

Je pense qu’il y a un équilibre à avoir. On a besoin de garder notre milieu écologique fantastique, mais en même temps, je pense qu’il y a moyen de le faire équitablement , ajoute Sarah Langevin, une citoyenne présente.

La question du transport

La Ville de Rimouski affirmait la semaine dernière vouloir miser sur le transport collectif et actif dans son nouveau plan d’urbanisme.

Pourtant, le projet à Pointe-au-Père se situe à plus de sept kilomètres du centre-ville, souligne Pierrette Laroche, une autre citoyenne.

Pour tous les gens qui n’ont pas de moyen de transport, qui dépendent des transports en commun […], je pense que ça va être plus difficile. Je crois beaucoup en la proximité de là où on travaille ou on étudie , avance-t-elle.

Pierrette Laroche est une résidente de Rimouski.

La Ville passera la prochaine année à rédiger le plan particulier d’urbanisme nécessaire au projet. Si tout se déroule comme elle l’espère, les travaux de la première phase commenceront en 2025.

D’après le reportage de Gabriel Paré-Asatoory