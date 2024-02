De Slavoutytch à Trois-Rivières

À l’instar de milliers d’autres Ukrainiens, Katya Honchar a dû quitter son pays et tous ses repères en raison de la guerre. Au Canada depuis maintenant un an et demi, elle s’est installée à Trois-Rivières, parce que son conjoint, aussi d’origine ukrainienne, y était pour le travail. Habiter à Trois-Rivières sans parler couramment français comporte son lot de difficultés, mais tranquillement, elle s’adapte à sa nouvelle vie.

Il y a un an et demi maintenant, Katya Honchar a dû faire le choix déchirant de partir de chez elle. D’abord de sa ville natale, Slavoutytch, puis, de son pays. De l’Ukraine à la Pologne, elle s’est par la suite dirigée chez des amies qui pouvaient l'accueillir en Allemagne. Mais elle savait que cette escale ne serait que cela, une escale.

Je n’avais jamais prévu vivre à l’étranger, surtout pas au Canada.

La vie et la guerre avaient d’autres plans pour elle.

Contre toute attente, surtout les siennes, un ami l’a aidée à obtenir un emploi dans le domaine des jeux vidéo à Montréal. La prochaine étape était donc de déménager au Québec, qui lui semblait être à l’autre bout du monde de son Ukraine.

Avant de partir, ma mère m’a demandé si j’avais peur. J’ai dit: ''non, non, ça va''. Mais à l’intérieur de moi, j’étais tellement stressée, parce que je savais que j'allais être seule , se souvient-elle.

Elle a serré sa mère dans ses bras, sans connaître la date de leur prochaine rencontre.

Parée des deux sacs contenant le peu d’effets personnels qu’elle a pu emporter avec elle, elle s’est lancée les deux pieds dans le vide. Mais mon cœur est [suspendu] en Ukraine.

Trois-Rivières, Québec, Canada

J’étais seule, très très seule, se rappelle Katya.

Il fallait se familiariser avec la culture, la langue et aussi le système de santé, de taxes, etc. Je ne comprenais pas pourquoi le prix était différent sur l’étiquette de ce qu’on payait à la caisse!

Elle s’est jointe à des groupes ukrainiens, pour faire des rencontres et retrouver un peu de sa culture.

Elle y a d’ailleurs fait une rencontre bien particulière, Petro Poklitar, un Ukrainien arrivé au Québec à l’âge de cinq ans.

J’étais à une rencontre avec mon frère et sa copine, puis je l’ai vue. La première fois j’étais trop gêné pour l’aborder, j’ai fini par lui envoyer un message texte, j’avais peur qu’elle ne me réponde pas , raconte Petro.

Et Katya était sur ses gardes. J’étais très sceptique lorsqu’il m’a écrit. Je me disais qu’il fallait que je sois prudente ici, je ne connais personne.

Mais le scepticisme a rapidement fait place à l’amour. Deux mois plus tard, Petro la demandait en mariage.

Ouvrir en mode plein écran Petro Poklitar et Katya Honchar se sont rencontrés dans un groupe ukrainien à Montréal. Deux mois plus tard, ils étaient fiancés. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Dans ta vie parfois tu atteins un moment où tu te dis, je veux passer ma vie avec cette personne-là , explique Petro.

En tant que membre des Forces armées canadiennes, Petro était basé à Trois-Rivières. Katya s’est donc résignée à y déménager.

Je ne voulais pas déménager à Trois-Rivières. Je savais que pratiquement personne ne parlait anglais ici , dit-elle.

L’Ukraine n'était nulle part à Trois-Rivières.

À Trois-Rivières, ce qui est difficile, c’est la barrière de la langue. Je me sens souvent mal de ne pas parler français et les gens semblent réticents à parler anglais , relate-elle.

Katya s’est donc retrouvée dans une ville qu’elle n’avait pas nécessairement choisie, sans repères, et dans le deuil de son père.

Mon père a rejoint l’armée ukrainienne dès le début de la guerre. Il est malheureusement décédé. Mais c’est un héros pour ma famille et moi .

Je n’ai pas pu assister aux funérailles, parce que je l’ai su trop tard. Je veux aller à sa tombe un jour pour lui dire au revoir et surtout pour le remercier.

Heureusement, il y a beaucoup de parcs à Trois-Rivières!

La nature l’a séduite et consolée. Au fil des mois, elle a adopté la région. Petro s’est d'ailleurs fait un point d’ordre de lui faire découvrir la nature et les parcs nationaux des environs.

La nature est magnifique ici, on fait beaucoup de randonnées, alors que je n’en faisais pas en Ukraine. Ici, Petro m’a ouvert à un nouveau monde.

Une nouvelle vie

Le français de Katya s’améliore de jour en jour grâce à des leçons quotidiennes. Elle a son permis de conduire, un mari et un emploi. Sa vie est ici désormais, mais elle n’a pas oublié l’Ukraine et ce qui s’y passe pour autant.

Le plus souvent possible, elle assiste aux rassemblements organisés par le conseiller municipal de la Ville de Montréal, Serge Sasseville, devant le consulat général de la Russie. Il est important pour elle de continuer à militer, même si elle a quitté son pays.