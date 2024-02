Des personnes en situation de handicap profitent du plein air au Centre du Lac Pouce

Une centaine de personnes handicapées ont participé samedi à une journée plein air au Centre du Lac Pouce, à Laterrière. Des gens de la Côte-Nord et de Québec ont aussi pris part aux activités.

Ces adultes ont eu la chance d'essayer entre autres la raquette et la glissade, dans une formule adaptée pour eux. Selon la directrice de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ARLPH 02), Manon Blackburn, l'événement est l'occasion d'offrir une opportunité qui se présente peu à cette clientèle.

Il y a des gens qui ne vont pas beaucoup dehors et qui ne sont pas toujours bien habillés, alors c'est d'apprivoiser le plein air hivernal, qui n'est pas aussi simple qu'en été, explique-t-elle. Ça fait partie de faire du plein air en hiver, parce que ça se peut. Sortir à l'extérieur ça fait du bien [...] Il y a des gens ici qui n'avaient jamais porté de raquettes avant aujourd'hui.

Selon la directrice de l 'ARLPH 02, il est de plus en plus facile de pratiquer des sports d'hiver en situation de handicap puisque l'équipement spécialisé et adapté est davantage répandu.

Des futurs kinésiologues présents

En plus du personnel des associations, une cohorte d'étudiants en kinésiologie à L'Université du Québec à Chicoutimi était aussi sur place samedi. Ils ont aidé à l'organisation et à l'animation des activités. Selon Manon Blackburn, ces étudiants collaborent souvent avec l'organisme. Les personnes en situation de handicap peuvent faire partie de leur future clientèle.

Les étudiants se sont bien préparés et ils ont travaillé fort. Je crois qu'ils ont bien aimé leur expérience même si certains étaient plus nerveux au départ.

La journée de samedi se conclura avec un spectacle de Jeanick Fournier en soirée.