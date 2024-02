Le Manitoba et la Saskatchewan se préparent pour une tempête suivie d’un froid intense

La moitié sud du Manitoba et de la Saskatchewan font l’objet d’un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada, car un clipper de l’Alberta doit se former dans la nuit de dimanche. Le temps clément sera remplacé par des précipitations et puis le froid.

Le temps anormalement doux qui a marqué une grande partie du mois de février cédera la place à du mauvais temps hivernal au début de la semaine prochaine , indique Environnement Canada.

L’agence fédérale indique qu’un intense clipper de l'Alberta se déplaçant rapidement devrait se former dimanche soir ou dans la nuit de dimanche à lundi et traverser les Prairies lundi .

Les régions centrales du Manitoba et de la Saskatchewan pourraient recevoir entre 10 et 20 centimètres de neige entre dimanche soir et mardi matin. Elle sera accompagnée de violents vents de l’est et ensuite du nord, soufflant en rafales jusqu'à 70 km/h.

Ces conditions nuiront à la visibilité et aux déplacements.

Après la neige viendra le froid. Mardi matin, les températures minimales seront de près de -30 degrés Celsius, et le refroidissement éolien sera de près de -40. Le froid cinglant devrait persister quelques jours avant de s'atténuer tard la semaine prochaine , selon Environnement Canada.

Le sud du Manitoba et de la Saskatchewan verront plutôt un mélange de précipitations hivernales plus faibles, avec une possibilité de pluie verglaçante de dimanche soir à lundi matin.

De plus, même si les températures maximales diurnes seront nettement au-dessus du point de congélation lundi, les températures chuteront rapidement au passage du clipper , selon l’agence fédérale.

Les températures minimales seront de près de -20 degrés Celsius et le refroidissement éolien, de -30 à -35, après la tempête.

La météorologue d’environnement et changements climatiques Canada, Nathalie Hasell, prône la prudence face à ces écarts de température.

Le sud du Manitoba est susceptible à des changements considérables lorsque nous avons des systèmes de basse pression avec des fronts très actifs qui passent , indique-t-elle, en notant que le front froid fait descendre l’air froid de l’arctique.

Bien sûr, il n’y a aucune topographie pour arrêter cet air de l’arctique , rappelle-t-elle.

La météorologue dit qu’il est important de porter attention aux conditions routières changeantes et recommande aux voyageurs d’être équipés d’une trousse de survie d’hiver.

Avec les informations de Arturo Chang et Alana Cole