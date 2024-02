Baisse des surdoses marquée dans les quartiers qui ont un centre de consommation supervisée

Les centres de consommation supervisée de Toronto ont engendré une réduction considérable des morts par surdose d'opioïdes dans les quartiers où ils ont été établis entre 2017 et 2019. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, et qui ravive des revendications pour ce type d'infrastructures ailleurs dans la province.

C’est devenu un rituel pour Denise Sandul. Presque chaque fin de semaine, depuis 2020, elle passe quelques minutes au monument Crosses For Change au centre-ville de Sudbury, qu’elle a créé après la mort de son fils Myles Keaney d’une surdose d’opioïdes.

Elle s’y recueille, mais en profite aussi pour nettoyer du mieux qu’elle peut l’espace où les croix installées en mémoire des victimes de surdoses ne cessent de se multiplier.

Il y a des moments où c’est difficile, [...] mais je pense qu’on montre ici à notre communauté et au reste de la province une image du nombre de vies qui sont perdues , affirme-t-elle.

Chaque communauté peine en ce moment à trouver des solutions, à mettre en place des stratégies de réduction des méfaits et les centres de consommation supervisée font partie de ces stratégies [...]. Ils démontrent qu’on sauve certaines vies, et c’est de cela qu’on a besoin. On a besoin de garder les gens en vie jusqu’à ce qu'on obtienne de meilleures solutions.

Ouvrir en mode plein écran Denise Sandul a créé le monument « Crosses For Change » après la mort de son fils d'une surdose en 2020. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Dans une étude récemment publiée dans la revue scientifique The Lancet (Nouvelle fenêtre), des chercheurs établissent une corrélation entre les centres de consommation supervisée et la mortalité par surdose aux opioïdes.

L’équipe de scientifiques, qui s’est penchée spécifiquement sur la ville de Toronto, a effectué une analyse spatiale en se servant des données obtenues auprès du Bureau du coroner en chef de l’Ontario et qui portaient sur les décès par surdose d’opioïdes survenus entre mai 2017 (trois mois avant l’ouverture du premier centre de Toronto) et décembre 2019.

Ils ont observé une réduction de 67 % des morts par surdose d’opioïdes dans un rayon de 500 mètres des centres de consommation supervisée, après l’ouverture de ces derniers. Une baisse significative a continué de se faire remarquer à mesure que les chercheurs élargissaient leur rayon, jusqu’à 5 kilomètres.

Une surprise , même pour les chercheurs

Les résultats de la recherche ont été une surprise pour les chercheurs, affirme l’épidémiologiste Dan Werb, qui est l’un des auteurs de l’étude.

Dans la période que nous avons étudiée, l’opioïde principal disponible à Toronto est passé de l’héroïne au fentanyl. Donc nous nous attendions à voir une augmentation des surdoses autour de ces sites parce qu’ils se trouvaient justement dans les secteurs où les gens consommaient des opioïdes comme le fentanyl , explique-t-il.

Notre conclusion, c’est que les sites sont probablement beaucoup plus efficaces qu’on ne le pensait, parce qu’ils ne protègent pas seulement les clients qui [les] visitent, mais il y a une sorte d’effet à travers leurs communautés.

Ouvrir en mode plein écran Dan Werb est le directeur général du Centre d'évaluation des politiques sur les drogues. Photo : Joseph Fuda

L’étude a suscité l’attention de la professeure au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l’Université de Montréal, Sarah Larney, qui s’intéresse aussi aux sites de consommation supervisée.

C’est important que cette étude se soit produite à l’ère du fentanyl, où il y a beaucoup de drogues très toxiques qui causent des taux de décès par surdose très élevés , souligne-t-elle.

Mais à son avis, la recherche trouve surtout sa valeur ajoutée dans le fait qu’elle démontre l’impact des centres de consommation supervisée sur la mortalité non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau de la population, ce qui n’avait pas très bien été démontré auparavant .

Dans leur article, les auteurs indiquent qu'il s'agit, à leur connaissance, de la première étude qui fait une analyse spatiale des effets des centres de consommation supervisée sur la mortalité par surdose depuis le début de l'épidémie de fentanyl en Amérique du Nord .

Qu’est-ce qu’on attend pour sauver des vies?

Alors que les ravages de la crise des opioïdes sont évidents partout en Ontario, des dirigeants locaux urgent les gouvernements ontarien et fédéral d'en faire davantage pour y faire face. Des intervenants auprès des personnes vulnérables comme l'Association canadienne pour la santé mentale voient les centres de consommation supervisée comme une première étape cruciale .

Or, la publication de l’étude survient pendant une pause de la création de nouveaux sites de consommation supervisée en Ontario.

Le gouvernement Ford a pris cette mesure l’automne dernier, à la suite de la mort par balle d’une Torontoise, tout près d’un site de consommation supervisée.

Depuis, la province mène une révision de ses 17 centres. Par courriel, une porte-parole de la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, indique que ce travail se poursuit et servira à déterminer les prochaines étapes du ministère, dont les décisions relatives au financement et à l’emplacement des centres de consommation supervisée.

Ouvrir en mode plein écran Le centre de consommation supervisée de Sudbury est situé dans un terrain de stationnement en périphérie du centre-ville. Ses portes sont ouvertes depuis juillet 2022. Photo : Radio-Canada

Dans le Nord de l’Ontario, notamment à Sudbury et à Timmins, des sites de consommation supervisée sont ainsi menacés de fermeture, car ils n’ont toujours pas reçu de financement provincial.

Dans l’objectif de freiner plus rapidement les morts par surdose, les deux Municipalités avaient choisi de financer temporairement leurs nouveaux centres respectifs, mais ont arrêté de le faire à la fin de 2023.

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario revendique le financement des centres par la province et compte d’ailleurs discuter du sujet dans une rencontre prévue la semaine prochaine avec des élus de députés de divers partis à Queen’s Park.

Avoir la plus grosse étude ici au Canada et l’une des premières à [démontrer] qu’il y a une diminution de la mortalité associée à l’usage des drogues, c’est de la bonne science , note le porte-parole de l’association dans la région de Sudbury-Manitoulin, Neil Stephen.

Je n’ai pas de doute que si on perd ces sites dans le Nord de l’Ontario, on va avoir une augmentation de la mortalité associée à l’usage des drogues.

Ouvrir en mode plein écran L'infirmier Neil Stephen revendique le financement provincial du centre de consommation supervisée de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Sarah MacMillan

Pour la porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) ontarien en matière de santé, France Gélinas, avec la publication de l’étude, le gouvernement a finalement à sa portée des données probantes d’ici en Ontario qui sont relativement récentes .

La province doit changer d’idée. [...] On a des données [...] qui sont vérifiables, qui prouvent qu’on a sauvé des vies, qu’on peut continuer de sauver des vies non seulement pour les utilisateurs du centre, mais pour bien d’autres autour. Qu’est-ce qu’on attend pour sauver des vies?

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate France Gélinas est la porte-parole de son parti en matière de santé. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Même si les données de l’étude ne portent que sur la ville de Toronto, Dan Werb croit que les conclusions peuvent être élargies à d’autres communautés et espère qu’elles alimenteront la réflexion de la province.

La porte-parole de la ministre de la Santé souligne que l’Ontario a investi 525 millions de dollars depuis 2019 dans divers services de soutien et traitement de la toxicomanie, dont une vingtaine de cliniques d’accès rapide dans le Nord de la province.

Mais il demeure un gros déficit de services d’appui surtout dans le Nord, observe Neil Stephen.

Denise Sandul fait le même constat. Mais ses revendications pour de meilleures structures de réduction des méfaits et d’un centre de consommation supervisée sont toutes personnelles, signale-t-elle.

Lorsque mon fils a commencé surtout à utiliser des seringues, j’ai eu des difficultés à accepter que des agences puissent lui donner des seringues propres à utiliser. Lorsque j’en trouvais, je les ramenais à l’agence , raconte-t-elle.

Ce que je ne comprenais pas, c’est que mon fils allait utiliser des seringues usagées, non sécuritaires s’il n’a pas accès à de l’équipement propre. J’ai dû apprendre cela. [...] Un site de consommation supervisée est un endroit sûr avec un personnel formé et où il n’y a pas de stigmatisation.

Sarah Larney de l'Université de Montréal souhaite que le type d'étude qui vient d'être conclue à Toronto soit répliquée ailleurs.