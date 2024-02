Drummondville fait rayonner le cornhole au Québec

Un tournoi de poches nouveau genre et d'envergure internationale se tient jusqu’à dimanche au Centrexpo Cogeco de Drummondville, où sont réunis des centaines de joueurs provenant du Québec, du Canada et des États-Unis. Ils sont de différents calibres, allant de la catégorie novice jusqu’aux professionnels.

Ce jeu, qu’on appelle cornhole aux États-Unis, est un dérivé du jeu de poches qui a sa réglementation particulière, et qui devient de plus en plus populaire au Québec.

Jean-François Brassard, de Drummondville, croit que ce sport pourrait devenir aussi populaire que les quilles. Il se réjouit de pouvoir se mesurer à des joueurs de la scène internationale et ce, dans sa ville.

C’est vraiment le fun et en plus, on n’a pas besoin de voyager , dit-il. De plus en plus, l’engouement est très présent.

Drummondville a adopté la discipline

Le cornhole a pris son envol pendant la pandémie aux États-Unis, où les tournois sont diffusés sur certains réseaux américains, et la discipline compte maintenant des centaines de milliers d'adeptes.

Au sein de la province, c’est à Drummondville que ce sport a émergé en premier. L'événement qui s’y tient en fin de semaine est organisé par le volet canadien de l’American Cornhole League (ACL), qui tient des dizaines de milliers de tournois par année à travers le monde.

Depuis trois ans, l’ ACL a vu l’intérêt pour ce sport se développer au Québec, si bien qu’on estime le nombre de joueurs à près de 2000 membres aujourd’hui, une popularité qui attire l'attention de la ligue.

Un des hauts dirigeants de l' ACL , Todd Kisicki, est venu du Texas pour assister à l'événement de Drummondville en fin de semaine. Il a été étonné d’y constater l’engouement et le nombre de gens présents, pour un premier événement du genre dans cette ville.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre de personnes réunies au tournoi de Drummondville a étonné un haut dirigeant de la ligue. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Drummondville figure parmi les quatre lieux qui tiennent ce type de tournoi, avec Niagara Falls, Calgary et Terre-Neuve.

Le tournoi permet au cornhole de se faire connaître davantage, et met aussi en lumière des talents qui émergent au Québec, dont Carl Ménard, qui fait figure d’étoile montante dans ce domaine.

Le directeur régional, Daniel Viens, qui est responsable du territoire du Québec au sein de la ligue, est originaire de Drummondville et tenait à faire valoir le sport dans son patelin. Or, il a l’intention d'accueillir un autre tournoi de l’ ACL à Montréal, voire même de créer un programme sport-étude pour cette discipline au Québec.

