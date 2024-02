Un 59e Carnaval de Lorrainville sous le soleil

La belle température a attiré bon nombre de familles, samedi au Carnaval de Lorrainville.

Les sauts acrobatiques en motoneige ont été de retour cette année. Une foule d'enfants regarde avec émerveillement le spectacle de sauts en motoneige. La jeune Annabelle est du lot. Ce qu’elle préfère de sa journée ? Le Ski-Doo! , lance-t-elle avec une joie contagieuse.

Ouvrir en mode plein écran La jeune Annabelle (au centre) profitait bien des activités offertes. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Des sauts hauts en couleur

Les acrobaties de deux pilotes s'enchaînent et attirent les regards. Pier-Luc Trépanier a fait la route de Trois-Rivières avec tout son matériel pour présenter son spectacle en compagnie de son acolyte abitibien Jonathan Belzil.

Ouvrir en mode plein écran Les sauts ont dû se faire sans neige au sol cette année. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

On aime voir le brillant dans les yeux des enfants qui nous regardent et on a du plaisir à sauter. On le ferait chez nous, mais c'est encore plus le fun de le faire quand il y a du monde qui nous regarde. On voit que ça plaît aux gens et qu’ils viennent nous rencontrer après , affirme M.Trépanier, qui fait des démonstrations depuis plus de 10 ans.

Ouvrir en mode plein écran Le pilote Pier-Luc Trépanier et son garçon, sur l'un des véhicules utilisés pour le spectacle de sauts « Trep Freestyle » Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les événements où les sauts en motoneige et en VTT sont à l’honneur se font plutôt rares au Canada et les compétitions sont inexistantes. On est pas mal les seuls dans l’est du Canada [à faire ce type de spectacle], explique le pilote.

Des sourires en abondance au Centre Richelieu

Elena, 9 ans, est venue accompagnée de son frère Léandre et de ses parents.

J'aime vraiment beaucoup de choses. Les glissades c'est vraiment amusant , s’exclame avec gaieté la jeune fille.

Ouvrir en mode plein écran Les glissades sur tube ont fait le bonheur des petits. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Elle a particulièrement apprécié son saut dans le vide sur un sac gonflable , qui lui a provoqué des sensations fortes. Une fois que tu es en haut, tu as comme peur. Mais, je me suis dit que les autres l’ont fait et ils étaient corrects !

Ouvrir en mode plein écran L'une des activités les plus prisées de la journée consistait à sauter dans le vide sur un sac gonflable. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La famille, qui a récemment déménagé de l'Outaouais pour s’établir à Saint-Bruno-de-Guigues, vit le Carnaval pour la première fois.

On adore le plein air, donc pour nous c'était parfait parce que ce n'était pas trop loin de la maison , explique Mélanie Desjardins.

Ça va être une tradition, définitivement , se promet-elle.

Ouvrir en mode plein écran La famille Desjardins-Gravelle compte bien revenir chaque année au Carnaval. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le Carnaval est l’une de leurs premières activités en famille cet hiver. On s’est dit que la température était belle, mais il n’y a pas beaucoup de neige. Les gens sont bien joviaux et c’est plaisant , se réjouit le père de famille Leigh Gravelle.

Maxime Lacroix et Sabrina Metcalfe s'étaient habillés chaudement pour cette traditionnelle sortie en amoureux. On est habitués au froid, nous autres ! s’exclame en rigolant M.Lacroix.

On est venus voir les Ski-Doo. Les freestyles, c’est ça qui nous a attirés , poursuit Mme Metcalfe.

Ouvrir en mode plein écran Le Carnaval de Lorrainville est une tradition pour Maxime Lacroix et Sabrina Metcalfe de Laverlochère-Angliers. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les deux Témiscamiens attendaient la venue de personnes africaines et hispanophones de leur entourage qu’ils ont invité pour leur faire découvrir les sauts en motoneige.

Ouvrir en mode plein écran Une performance d'une troupe de danse folklorique ajoutait de l'ambiance aux festivités. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une 59e édition réussie

Le membre du comité organisateur Simon Gélinas s'attendait samedi en début de journée à accueillir entre 2000 et 2500 personnes.

On revient avec les vraies éditions qu'on a connues avant, se réjouit-il. Il y a beaucoup de choses par exemple qui se passent sur le territoire du Témiscamingue, donc c'est sûr que les gens sont un peu éclatés sur le territoire , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Simon Gélinas est membre du comité organisateur depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les festivités ont débuté le soir de la Saint-Valentin avec un spectacle à l’église de Lorrainville. Le traditionnel couronnement de la reine du Carnaval a eu lieu samedi soir lors d’un souper-spectacle.

La soirée du vendredi soir a dû être annulée en raison du froid et du désistement de l'artificier, mais les activités ont pu être reportées.

Le Carnaval de Lorrainville est le plus vieux festival de l'Abitibi-Témiscamingue.