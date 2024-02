Manifestation à Ottawa en soutien au peuple ukrainien

Ils étaient une centaine devant le parlement canadien à se réunir en soutien au peuple ukrainien, après deux ans de guerre avec la Russie. Si le gouvernement canadien est salué pour sa contribution, les manifestants ont appelé à en faire plus, et surtout, ont réclamé la fin de l’invasion du pays par la Russie.

Plusieurs parmi les manifestants en avaient beaucoup à dire sur ce qui les a amenés au Canada. Ils sont ici pour fuir la guerre, se refaire une vie.

Eugène Lakinsky habite le Québec depuis 23 ans. Il décrit ce conflit comme une maladie grave . C'est un peu comme un cancer qui continue, continue, continue. Mais contrairement au cancer, il y a une solution très, très simple à ce problème : il faut armer l’Ukraine , avance résolument M. Lakinsky.

Eugène Lakinsky a tenu à venir manifester, samedi, pour commémorer les deux ans de l'invasion russe en Ukraine.

Il en veut au congrès américain de tergiverser quant à l’aide à verser à son pays d'origine, après deux ans de guerre. C'est comme une violence , avance-t-il.

Imaginez que vous soyez attaqué dans les rues par quelqu'un qui veut vous violer, qui veut vous tuer. Tout ce qu'on vous dit, c’est "attendez, [nous avons] beaucoup de sympathie pour vous. On vous aime bien, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Peut-être vous pouvez négocier avec quelqu'un qui veut vous tuer."

Quant à lui, Fehim Ntombolo a quitté l’Ukraine avec sa femme peu après le début de la guerre. Cette dernière était enceinte. Leur exil les amènera à sillonner toute l’Europe avant d’arriver au Canada.

Au Canada, ils ont directement donné l'opportunité au peuple ukrainien, à tous ceux qui venaient de l'Ukraine, une possibilité de pouvoir travailler, reconstruire leur vie parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, leur foyer. Il y a des bébés et des enfants qui sont même restés sans parents , se désole-t-il.

L’exil, deux ans plus tard

La décision d’Anna Stoïanova de quitter l’Ukraine après le déclenchement de la guerre par la Russie n’a pas été chose facile. J'étais à Odessa lorsque l'invasion a commencé et j'ai passé les trois premiers mois avec mes parents. Il a été très difficile de prendre la décision de quitter l'Ukraine , se remémore-t-elle avec émotion.

La citoyenne d’Odessa croyait à l’origine que le conflit ne durerait que quelques mois. Cela fait deux ans maintenant, et c’est difficile d’en parler , déplore-t-elle.

Anna Stoïanova est au Canada depuis près d'un an. Elle attend un enfant avec son conjoint.

Il lui aura fallu trois mois pour se décider à quitter la ville qui borde la mer noire. Nous avions aussi peur à cause des bateaux, des navires de guerre, parce que nous sommes près de la mer et que c'est une cible facile , ajoute Mme Stoïanova.

Soit je restais en Ukraine, soit je déménageais quelque part pour me sentir moi-même en sécurité.

Elle a donc quitté l’Ukraine, pour d’abord s’établir en Bulgarie. Après neuf mois, elle a pris la décision de venir s’établir au Canada.

J'ai changé de pays trois fois en un an. J'ai peur de m'attacher à un endroit parce que quelque chose peut arriver et on peut être poussés à partir. Donc vous essayez de ne pas rassembler trop d'affaires, vous essayez de ne pas trop anticiper, deux ou trois mois maximum. Je pense que c'est ce que font tous les Ukrainiens , dit-elle.

Je suis donc très reconnaissante au gouvernement canadien, au peuple canadien. Beaucoup de gens nous soutiennent ici et ce soutien du gouvernement est très important parce que nous avons l'impression d'appartenir à ce pays, d'être les bienvenus ici , se réjouit Anna Stoïanova.

La jeune femme est d'ailleurs enceinte. Nous nous étions dit que nous allions nous marier, avoir un enfant et retourner en Ukraine après sa victoire, mais nous ne pouvons pas mettre nos vies sur pause , conclut-elle.

Avec les informations d'Audrey Neveu