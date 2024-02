Raviver l’hiver au Février festif à Carleton-sur-Mer

Le quatrième Février festif, organisé par l’organisme Bouge pour que ça bouge, bat son plein à Carleton-sur-Mer depuis le 7 février. L’événement propose une trentaine d’activités sportives et culturelles.

L’objectif du Février festif, c’est de faire vivre l’hiver à Carleton-sur-Mer , affirme le coordonnateur de l’événement, Jean-Simon Landry.

Les défis météorologiques ont été nombreux pour assurer la tenue de la trentaine d’activités sportives et culturelles proposées.

C’est certain qu’il faut faire preuve de flexibilité et d’adaptation, par exemple, on a annulé une activité et on a décidé de reporter la partie de hockey-bottes qui devait avoir lieu il y a deux semaines , précise-t-il.

La capacité d’adaptation, ce n’est pas ça qui nous manque!

Ouvrir en mode plein écran Jean-Simon Landry est coordonnateur du Février Festif. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Grande nouveauté cette année, la traditionnelle glace de curling a été aménagée en plein centre-ville, sur le stationnement de la microbrasserie Le Naufrageur.

M. Landry estime qu’environ 200 heures de travail ont été nécessaires pour transformer le stationnement en glace de curling.

Je suis sûr que c’est une première , lance le copropriétaire de la microbrasserie, Philippe Gauthier. Les résultats sont très amusants. Moi, je ferais ça tout l’hiver et à tous les hivers , dit-il.

La glace est accessible à ceux qui désirent tenter l’expérience du curling et, parallèlement, 18 équipes s’affrontent cette fin de semaine dans le cadre d’un tournoi amical.

Ouvrir en mode plein écran Le curling fait partie des activités proposées au Février festif. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le vent et le froid de samedi n’ont pas freiné l’entrain des participants.

C’est un peu venteux, mais c’est vraiment très le fun […]. Belle organisation, c’est vraiment un beau trip , lance Sébastien Poirier Arsenault, membre de l’équipe Fous comme des balais, qui participe au tournoi de curling.

Je suis quand même impressionné par la qualité de la glace. Dans les dernières semaines, [les organisateurs] ont eu beaucoup de difficultés. On n’était pas sûrs si ça allait avoir lieu, mais finalement, elle est très belle , ajoute le capitaine de l’équipe, Simon Grenon.

Ouvrir en mode plein écran Sébastien Poirier Arsenault (à gauche) et Simon Grenon (à droite) avec le reste de l'équipe Fous comme des balais participent au tournoi de curling amical. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pour l'organisateur Jean-Simon Landry, l’objectif de l’événement est atteint. Ce matin, on se faisait dire : "C’est le fun, on dirait qu’à ce temps-ci de l’année, la vie reprend.” […] C’est le fun à entendre, souligne-t-il.

Les activités du Février festif se déroulent jusqu’au 8 mars. La glace de curling sera accessible tant que les conditions météorologiques le permettent.

Avec les informations de Roxanne Langlois

