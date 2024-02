Réfugiés ukrainiens et russes en exil sous un même toit

La chanson de la résistance, cet hymne à la gloire auquel les Ukrainiens s'accrochent où qu'ils soient dans le monde, on la reconnaît dès les premières notes qui flottent dans la petite pièce d’un centre communautaire à Budva, au Monténégro.

Slava Ukraini , chante Bohdana Onopchu en pinçant les cordes de sa bandoura, un instrument qu’elle trimbale partout où elle va, fière et stoïque.

La Russie nous attaque, moi, je me bats avec ce j’ai : ma culture , lance la jeune femme de 24 ans.

La culture, l'identité, c'est tout ce qui me reste , précise-t-elle en tressant ses cheveux avec des rubans aux couleurs du drapeau de l’Ukraine.

Professeure de musique, elle est venue de Kiev jusqu'à Budva avec quelques-uns de ses élèves pour se reposer de la guerre, des sirènes et des missiles et, surtout, pour bercer les siens avec des chants traditionnels.

Le public est ému et en redemande, parce que Dieu sait qu’il en a besoin.

Dans la petite salle de spectacle, la majorité des spectateurs sont des réfugiées de la guerre parties en catastrophe quand la Russie a envahi leur ville, détruit leurs maisons et tué leurs maris.

Bohdana Onopchu, une Ukrainienne de 24 ans Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Il y a beaucoup de femmes ukrainiennes ici, mais il y a aussi des Russes qui, eux, ont choisi l'exil.

Ce mélange des genres peut paraître absurde dans les circonstances, mais il est inévitable dans cette petite ville du Monténégro, un pays qui a ouvert ses portes aux éprouvés de la guerre, qu’ils soient russes ou ukrainiens.

Les Russes peuvent très bien venir nous regarder, nous entendre, mais ils ont le devoir de nous aider , dit Bohdana. C’est comme une réparation émotive.

Cependant, comment réparer l'irréparable?

C'est la mission que s’est donnée un petit organisme sans but lucratif, Pristaniste [qui signifie « havre » au Monténégro], fondé par des Moscovites qui, eux aussi, ont tout abandonné pour protester contre la guerre, la mobilisation et le régime oppresseur de Vladimir Poutine.

Il y a beaucoup de va-et-vient dans la grande villa qui leur sert à la fois d’auberge et de centre d’aide dans les hauteurs de la ville.

À la réception, le carnet de visites est rempli des noms de ceux qui occupent les chambres. Il y a des familles ukrainiennes et de jeunes Russes, comme Zoïa.

Cela fait presque deux ans qu’elle voyage d’un pays à l'autre, là où les Russes ont encore le droit de s’installer sans visa.

Je ne pouvais plus rester en Russie , dit-elle en ajustant son sac à dos, sur lequel on peut lire Poutine a tué Navalny .

La répression est pire que jamais et elle ne va qu'empirer de jour en jour , affirme Zoïa, qui occupe une chambre à l'étage au-dessous de celui où logent Bohdana et ses élèves.

Zoïa a quitté la Russie pour échapper à la répression politique. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

L’organisme Pristaniste est plus qu’une auberge : il organise une foule d'activités et d'ateliers pour encourager l’entraide. Mais la cohabitation n'est pas toujours évidente, admet Gennadi Velichko, un des administrateurs.

Parfois, c’est très difficile et même pénible, parce que les gens viennent ici et ne savent pas comment communiquer ou comment agir en présence [l’un] de l’autre.

Il y a en effet un grand malaise lors du petit déjeuner auquel nous assistons. Un silence pénible s’installe à la table quand Bohdana se tire une chaise juste en face de Zoïa, qu’elle ne connaît pas.

Que dire? Par où commencer?

Je suis désolée de ce qui vous arrive et je veux tout faire pour que la Russie devienne un pays sûr, un voisin sécuritaire , explique Zoïa à voix basse.

Bohdana écoute, mais elle est tout simplement incapable de ressentir de l'empathie pour les Russes en exil, même si elle connaît leur combat.

C’est très douloureux. Je suis veuve, vous comprenez?

Veuve à 24 ans.

Elle avait la vie devant elle et rêvait d'avoir des enfants avec l’homme de sa vie, un soldat. Il a été tué par un commando russe.

Bohdana dit qu’elle ne sait pas si un jour elle sera capable d'être à l'aise en présence de Russes.

C’est très difficile pour nous aussi, dit Zoïa, parce que j'ai le privilège d'être assise à côté de mon mari. Le couple russe s'est rencontré en Géorgie, le premier pays où tous deux se sont exilés.

C’est souvent comme ça dans la villa de Pristaniste : la honte côtoie la douleur. La culpabilité habite plusieurs Russes que nous avons croisés.

Bohdana et Zoïa au petit déjeuner dans la villa de l'organisme Pristaniste. Photo : Radio-Canada / Sergio Santos

Nous, les Russes, sommes tous coupables et avons l'obligation de le ressentir, dit Mikhaïl Borzykine, car nous avons laissé un monstre grandir sans en faire assez pour l'arrêter. Nous sommes tous responsables.

Mikhaïl Borzykine était pourtant un activiste depuis l’ère soviétique, quand il était membre du groupe rock Televisor, en Russie.

Nous l'avons rencontré sur la plage alors qu’il se baladait bras dessus bras dessous avec Katarina Sinchillo et son mari Victor, deux artistes de la scène en Ukraine qui ont quitté leur pays en raison de l'invasion russe.

Mikhaïl et le couple ukrainien se sont rencontrés à la villa de Pristaniste et ont rapidement décidé d’unir leurs talents pour former un groupe de théâtre au Monténégro.

Katarina affirme qu’elle connaissait sa musique depuis les années 1990 et savait très bien qu’ils partageaient la même cause : la lutte pour la démocratie.

Aujourd'hui, ils produisent des pièces de théâtre. Il en fallait, de l’audace, pour jumeler les répertoires russe et ukrainien en pleine guerre alors que la majorité des grands théâtres de l’Ukraine boycottent tout ce qui est russe.

Mais pour moi, ce que nous créons ensemble est d’une importance capitale, dit Katarina. Car c’est aussi se donner le droit d'espérer qu’un jour, Russes et Ukrainiens puissent vivre côte à côte.

Katarina Sinchillo et son mari Victor en compagnie de Mikhaïl Borzykine. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Pour l’instant, nous n'avons aucune vision de l'avenir, nous sommes ici, nous attendons, nous sommes coincés dans le temps , souligne Mikhaïl.

Coincés dans le brouillard de la guerre, chacun essaie de trouver son chemin et de trouver de l'espoir là où on s’y attend le moins, comme l’a découvert Andreï Krashovskyieï.

À 38 ans, cet Ukrainien refait sa vie à Budva, où il est apprenti barbier. Il a encore du mal à parler de son pays sans éclater en sanglots. Entre de longues pauses, il nous raconte doucement qu'il a vécu six mois en territoire occupé par la Russie, à Melitopol, une des premières villes capturées par l'armée russe en mars 2022.

Il n’avait d’autre choix que de s'enfuir par la Russie avant d'atterrir au Monténégro.

Andreï a fui Melitopol, sous occupation russe, grâce à Taya. Photo : Radio-Canada / Sergio Santos

Pristaniste lui a donné un toit, du travail temporaire, et c’est aussi au Monténégro qu'il a finalement pu rencontrer en personne celle qui lui a sauvé la vie : Taya, une Russe qu’il a fini par épouser.

Taya habitait une ville patriotique et n’en pouvait plus de la propagande, infligée même aux enfants à la garderie. Elle s’est jointe à une association qui aide les Ukrainiens à s'évader des territoires occupés.

Taya nous a demandé de ne pas indiquer son nom de famille par peur de représailles et pour protéger sa famille qui se trouve encore en Russie.

Elle a sauvé la vie d'Andreï au péril de la sienne. Le fait qu'elle soit russe n’a jamais eu d’importance pour lui. Au-delà de la nationalité, il y a l’humanité.

Nous sommes conscients que notre amour est né d'une tragédie. Et on se dit tous les jours, Andreï et moi, qu’on serait prêts à vivre l’un sans l'autre si seulement ce cauchemar, ce conflit, avait pu être évité, si seulement la paix pouvait arriver.

La paix est un concept bien abstrait pour eux. Personne ne sait à quoi elle pourrait ressembler ni si elle sera possible.

En attendant, cette paix, on l'espère, et les convives la chantent à tue-tête sur la petite terrasse de la villa de Pristaniste. Des Russes chantent en ukrainien en signe de solidarité, mais malgré toute leur compassion, Bohdana Onopchu trouve cela insoutenable.

La paix, mais à quel prix?