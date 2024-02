Kino Montréal : 25 ans de cinéma sans balises

Il y a 25 ans, quatre jeunes Montréalais étaient en quête de rencontres, d’encadrement et de lieux de diffusion pour donner vie aux balbutiements de leurs projets cinématographiques. Le cinéaste et musicien Stéphane Lafleur – à qui l’on doit entre autres le succès Viking (2022) –, Christian Laurence, Jéricho Jeudy et Eza Paventi, mettaient sur pied Kino Montréal, une organisation qui, depuis, a « fait des petits ».

Kino Montréal, dont le 25e anniversaire sera célébré samedi soir à la Cinémathèque dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma, est une organisation qui encadre et soutient un réseau de création cinématographique à petit budget.

Je me rappelle que quand Chrisitan Laurence a eu cette idée, à l’université, c’est parce qu’il avait peur qu’on arrête de créer pour vrai pendant qu’on était aux études, se souvient Stéphane Lafleur. Il était jaloux de son frère musicien qui, lui, dans son milieu, pouvait toujours jammer.

Multiplier les lieux de diffusion et offrir des moments pour échanger a toujours fait partie des priorités de Kino, né avant l’avènement des réseaux sociaux.

Publicité

À ce moment-là, on était encore quelques années avant la création de YouTube, donc si tu voulais voir des courts métrages, il fallait que tu sortes de chez toi, explique-t-il. Donc, quand on a commencé, on trouvait ça intéressant d’investir des lieux peu communs avec nos films pour sortir des lieux conventionnels.

Un terrain de jeu pour l'exploration

En plus de donner un public et un cadre de diffusion aux films courts, le projet a tout de suite misé sur l’exploration.

Il n’y avait pas que des gens de cinéma qui faisait partie de Kino. On voulait des regards différents et utiliser les moyens trouvés en groupe pour se donner un espace qui devenait un banc d’essai , raconte Stéphane Lafleur en confirmant avoir essayé bien des choses , dans le cadre des Kino-Kabaret.

J’ai fait des petits films d’animation que je n’aurais probablement jamais faits ailleurs, des choses expérimentales ou poétiques. J’ai fait beaucoup de films avec Kino, mais il n'y en a pas beaucoup que j’aurais envie de te montrer, rigole-t-il. On pouvait se casser la gueule et essayer de nouvelles techniques, sans jugement.

Au fil des ans, de nombreux cinéastes sont passés par Kino, autant des gens qui avaient prévu faire cela de leur vie, que d’autres qui avaient a priori d’autres aspirations.

Publicité

Pour Stéphane Lafleur, c’était avant tout un endroit où les cinéastes pouvaient gagner en confiance en ce qu'ils créaient avant d’aller cogner à des portes plus professionnelles.

Il y avait un petit côté fidélité, parce que, comme avec La Course autour du monde, on avait nos personnes préférées, qu’on suivait et on avait hâte de savoir ce qu’elles allaient soumettre ensuite , rappelle-t-il.

Changement d'ère en un quart de siècle

En 25 ans, il a le sentiment d’avoir vu le nombre de personnes qui souhaitent faire des films se multiplier.

J’ai l’impression que la tarte n’a pas grossi, mais que nous sommes plusieurs cinéastes à vouloir nous y nourrir , lance-t-il, soulignant que le financement public n’a pas suivi l’engouement pour les métiers liés au cinéma.

Viking, ça a bien été, mais ça n’a pas été le cas de tous mes films. Il a fallu se battre. Quand tu veux faire financer un projet, ton succès dépend du comité de sélection [et le fait] de tomber dans les bonnes grâces des gens qui ont ton dossier entre les mains. Même avec ma feuille de route, c’est toujours à recommencer.

En posant un regard sur les 25 dernières années, Stéphane Lafleur se réjouit encore d’avoir reçu le soutien de ses pairs pour paver son chemin de cinéaste, mais il juge qu’en 2024, il serait étrange de démarrer un projet comme Kino.

Je suis heureux que ça persiste, mais je pense qu’on est un petit peu submergé de contenu en ce moment, des vidéos surtout, précise-t-il. Avec TikTok et Instagram, la diffusion de la vidéo, aujourd’hui, c’est l’infini.

En se remémorant 1999, il explique les enjeux qui ont tellement changé.

On faisait notre diffusion en VHS. Tout le monde arrivait avec sa cassette, la mettait dans une boîte de carton à l’entrée et on les passait une par une , se remémore-t-il avec nostalgie.

Ce qui demeure important avec Kino, pour lui, c’est le lieu de rencontre qui est essentiel.

On passe tellement de temps devant des écrans aujourd’hui. Ce n’est plus cette partie-là qu’il faut soutenir, dit Stéphane Lafleur. La force de Kino, ce sont les humains qui se réunissent dans un même lieu.

La devise de Kino, c’est "faites avec peu, mais faites-le maintenant", relate le cinéaste. Ça s’appliquait à ma vie à ce moment-là et ça s’applique à tout ce que j’ai fait depuis.

Il croit que son film Viking, grand gagnant des principaux prix du dernier Gala Québec Cinéma, a somme toute été conçu de manière modeste par rapport à ce qu’il vaudrait dans un contexte américain.

Les proportions sont complètement différentes, mais cette idée de faire beaucoup avec peu est toujours restée. Ce n’est pas qu’une question d’argent, mais c’est de penser en fonction des limites, de faire grandir des idées qui sont nées de la contrainte.

En musique, avec son groupe Avec pas d’casque, tout comme au cinéma, Stéphane Lafleur continue de bâtir pour le public, tout ce qui germe dans sa tête et il confirme que tous les ronds de poêle sont allumés actuellement : j’ai pas trouvé la "switch" pour éteindre la création .

La grande soirée anniversaire (Nouvelle fenêtre) de Kino se déroule ce samedi 24 février, dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma à la Cinémathèque québécoise.