Fusillades dans Jane & Finch : un rassemblement émouvant en mémoire d’Adu Boakye

Un rassemblement a eu lieu samedi en l'honneur d'Adu Boakye, un homme de 40 ans originaire du Ghana, qui a été tué par balles alors qu'il attendait l'autobus. L’homme a été victime d’une « attaque au hasard », selon les policiers de Toronto.

Ceux-ci affirment que M. Boakye a été pris pour cible par un homme circulant dans une voiture volée, qui l’a abattu par balles, samedi dernier, dans le quartier Jane et Finch. Les enquêteurs ajoutent que la victime était une personne innocente qui ne connaissait pas le suspect. Une attaque presque identique a eu lieu 24 heures plus tôt. Un adolescent a été grièvement blessé.

Adu Boakye avait immigré à Toronto en novembre dans l'espoir de construire un avenir meilleur pour lui-même, sa femme et à ses quatre enfants, restés au Ghana, a expliqué Richardson Adorsu. Celui-ci a d’ailleurs lancé une campagne de sociofinancement afin d’aider la famille de la victime.

Ouvrir en mode plein écran Richardson Adorsu a lancé une campagne GoFundMe. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Le rassemblement de samedi, qui a eu lieu où M. Boakye a été abattu, était organisé par une association locale pour les immigrants ghanéens.

Publicité

De plus, les policiers ont confirmé que l’enquête progresse. Ils ont procédé à des fouilles près d’un ruisseau de Hamilton, vendredi.

Ça aurait pu être moi

Emmanuel Duodu, président de la Ghanaian-Canadian Association of Ontario [Association ghanéenne-canadienne de l’Ontario, traduction libre], a tenu à organiser ce rassemblement, près de l'intersection de la rue Jane et de l'avenue Driftwood.

Ouvrir en mode plein écran Emmanuel Duodu est le président de la Ghanaian-Canadian Association of Ontario. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

La communauté est traumatisée, elle est désemparée , a-t-il affirmé.

À lire aussi : Fusillades dans le quartier Jane et Finch : la population inquiète de sa sécurité

Pour lui, le rassemblement est une manière d’exprimer un esprit de communauté.

Publicité

Nous voulons nous assurer que [M. Boakye] ne sera pas oublié. Nous voulons nous réunir et pleurer ensemble. [...] Et nous voulons envoyer un message à sa femme, à ses quatre enfants - le plus jeune a 2 ans. [...] Nous voulons envoyer le message que même si [les membres de sa famille] ne peuvent pas être ici, la communauté de Toronto, du Canada, est là pour eux.

Richardson Adorsu, qui affirme connaître la victime depuis des années, est derrière la collecte de fonds virtuelle qui vise à envoyer de l’argent à la famille, à Kumasi, au Ghana. Il y a quatre enfants impliqués. Ces fonds-là iront pour les aider.

Ces fonds serviront aussi à payer pour les funérailles.

La campagne est disponible sur le site web GoFundMe.

M. Adorsu a souligné que M. Boakye n’était pas seulement au Canada afin d’aider ses enfants et sa femme. Il est le huitième de neuf enfants. Sa mère, qui l’adore, lui a demandé de venir [au Canada] afin qu’il aide tout ce monde.

Des fouilles près de Hamilton

Vendredi, les policiers de Toronto ont confirmé avoir fouillé un ravin à Stoney Creek, près de Hamilton, pendant plus de cinq heures. Ces fouilles sont liées à la fusillade qui a causé la mort de M. Boakye.

Ouvrir en mode plein écran Des policiers ont passé cinq heures à fouiller dans un ravin près d'un ruisseau, vendredi. Photo : Radio-Canada / Paul Smith/CBC

Les agents ont effectué des recherches à pied avec des détecteurs de métaux, par drone et à l'aide d'un bateau. Les policiers ont refusé de dire ce qu'ils cherchaient, mais une Acura RDX noire soupçonnée d'être impliquée dans les fusillades a été retrouvée abandonnée à Hamilton cette semaine.

Les policiers n'ont pas voulu dire si une arme avait été trouvée.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers sont toujours à la recherche d'un suspect. Photo : offerte par la police de Toronto

Il sont toujours à la recherche d'un suspect, un homme noir âgé de 18 à 25 ans.