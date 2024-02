En entrevue samedi à l’émission de radio Les faits d'abord, Jean-François Roberge a défendu l'intention de la Coalition avenir Québec (CAQ) de se tourner vers la Cour suprême pour contester le jugement rendu il y a deux semaines par la Cour d’appel, qui ordonne au gouvernement de permettre aux demandeurs d’asile d’avoir accès aux centres de la petite enfance (CPE) et aux garderies subventionnées.

La décision de ne pas offrir l’accès aux CPE subventionnés date de 2018, sous le gouvernement libéral [de Philippe Couillard], [et] a par la suite été contestée , a fait valoir le ministre de la Langue française. Les gens qui sont arrivés précédemment étaient beaucoup moins nombreux, et maintenant, ils arrivent en très très très grand nombre. La demande augmente plus vite que l'offre et on n’est pas capables de suivre.

Le ministre de la Langue française, qui estime que l’identité québécoise pourrait être en danger s'il y avait un trop grand nombre de demandeurs d’asile, a néanmoins tenu à préciser qu’ il ne s’agit pas de jeter le blâme sur des personnes qui, légitimement, veulent améliorer leur sort .

Québec a demandé cette semaine à Ottawa de doubler son aide afin de le dédommager pour les services rendus aux demandeurs d’asile et réclame maintenant 1 milliard de dollars.

C’est une question de nombre. Au moment où l’on se parle, il y a plus de 60 651 demandeurs d’asile [au Canada]. Plus de 55 % des demandeurs d’asile du pays sont sur le territoire québécois. On n’est plus capables de servir tout le monde, de les accueillir dans nos classes, de les scolariser. On manque de locaux, on manque d’enseignants. Cela pose des défis à la fois pour eux et pour nous comme terre d'accueil.

Devant le fait que ce nombre équivaut à moins de 2 % de la population québécoise, le ministre Roberge répond qu’ après des consultations réalisées en septembre dernier, le Québec devrait accueillir environ 50 000 immigrants par année. [...] Et par-dessus ce nombre, beaucoup de personnes arrivent via les aéroports en tant que demandeurs d’asile, surtout en grande partie dans la grande région de Montréal .

Ouvrir en mode plein écran Selon le ministre Roberge, plus de 55 % des demandeurs d’asile du pays sont sur le territoire québécois. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne

Malgré le fait que l'organisme Amnistie internationale soutient que ce genre de discours s'apparente à de la haine et à de la xénophobie, le ministre Roberge a répondu que le Québec a toujours été une terre d'accueil .

Recul du français

Le commissaire à la langue française a déposé un rapport il y a une dizaine de jours qui montre clairement, chiffres à l’appui, que le français est en recul solidement au Québec depuis une vingtaine d’années , a déploré le ministre. Ce recul a pris de l’ampleur dans les deux dernières années à cause de la perte de contrôle des frontières et en grande partie à cause de l’explosion du nombre de demandeurs d’asile.

C’est vrai que la nation québécoise a une identité particulière et c’est vrai qu’au cœur de cette identité, il y a la langue française. Alors, si on accueille beaucoup de gens qui ne parlent pas français, qu’on n’est pas capables de les franciser et qu’avant même de les accueillir, le français est en recul, ça pose un problème.

Ouvrir en mode plein écran Depuis le 25 mars 2023, une nouvelle entente canado-américaine encadre les entrées irrégulières, comme au chemin Roxham. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Il y a des enjeux très importants avec la Loi sur les langues officielles et on a réussi à faire changer la loi canadienne, donc des fois, ça prend du temps, mais on finit par se faire entendre. Cette semaine, on s’est fait entendre très fort : ça résonne et ça va continuer à résonner , a promis M. Roberge, qui est également ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.