La championne du monde Laurence St-Germain et ses coéquipières de l'équipe canadienne tiennent un camp d'entraînement à Stoneham avant d'attaquer la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Suède, en mars prochain.

De pouvoir recevoir mon équipe ici et d’avoir un super bon encadrement, à la maison, à Québec, c’est vraiment spécial , reconnaît l'athlète rencontrée samedi matin alors qu'elle rencontrait des jeunes skieurs à Stoneham.

Depuis qu’elle fait partie de l’équipe canadienne, en 2015, c’est la première fois que Laurence St-Germain a un camp d’entraînement à domicile.

On est tout le temps dans nos valises, [mais d’être à Québec], moi je peux faire des allers-retours chez moi, venir ici et d’avoir un environnement plus chaleureux.