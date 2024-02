Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui représente 24 000 travailleurs de la fonction publique, demande l'intervention d'un conciliateur dans les négociations sur le renouvellement de la convention collective de ses membres.

Le SPGQ est une des trois grandes organisations syndicales du secteur public qui n'ont toujours pas réglé avec le gouvernement du Québec quant au renouvellement des conventions collectives, de pair avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ainsi que la Fédération interprofessionnelle de la santé.

Les négociations ne se déroulent pas du tout de la même manière que dans les secteurs de la santé et de l'éducation , a déploré le président du SPGQ , Guillaume Bouvrette, en faisant référence aux travailleurs de la fonction publique, qui comptent notamment les employés de divers ministères et ceux de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Selon lui, le syndicat a reçu l'assurance que les négociations seraient intensifiées, mais on ne lui a proposé qu'une demi-journée de négociations au cours des deux prochaines semaines.

On nous a fait patienter en disant : "Attendez le résultat des votes du Front commun avant [qu'on vous fasse] des offres formelles plus sérieuses." Et ces résultats-là sont connus, et pourtant, les offres ne viennent pas.