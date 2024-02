Le temps doux force la fermeture des patinoires de Laverlochère-Angliers

La municipalité de Laverlochère-Angliers au Témiscamingue a décidé de fermer ses deux patinoires pour le reste de la saison.

Les conseillers municipaux se sont entendus, lors de la séance du 12 février, pour ne pas investir du temps et de l'argent afin de remettre à jour les deux structures.

La glace qui a fondu ne permet plus aux utilisateurs de s'aventurer sur les patinoires qui n'ont ouvert que quelques jours cet hiver, explique le maire.

À Angliers je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps, parce que c'est couvert, le soleil frappe moins[...] mais l'eau coule partout dans l'aréna. À Laverlochère, l'eau coule aussi, ça a tout fondu.

Le temps doux et le manque de neige sont en cause, selon le maire Normand Bergeron qui affirme ne pas avoir vécu souvent cette situation.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Normand Bergeron. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

On aurait pu tout recommencer, mais on nous annonce encore de la chaleur [...] Dépenser encore des milliers de dollars pour tout refaire alors qu'on sera encore dans les valeurs positives. Il faut être réaliste à un moment donné , insiste le maire. Ça ne nous dérange pas de travailler pour avoir de la glace, mais quand on a des plus 5 ou plus 10, on ne peut pas aller plus loin , ajoute-t-il.

Et les prévisions semblent donner raison à la municipalité puisque selon d'Environnement Canada, le mercure va fortement grimper mardi et mercredi.

Selon la météorologue Julie Deshaies, ça sera nettement au-dessus des valeurs saisonnières qui tournent autour de - 6 le jour et - 19 la nuit.

On va voir les températures monter au-dessus du point de congélation. Pour mardi, présentement, on prévoit un maximum de 5 à 8 degrés, et ça va être accompagné de pluie, avec des quantités qui tourneraient autour de 15 millimètres, dit-elle. Cette douceur va demeurer dans la région jusqu'à mercredi soir, avant de voir une chute soudaine et rapide des températures qui pourrait probablement atteindre des minimums autour de - 20 degrés jeudi matin.

Selon Environnement Canada, il n'est pas impossible d'enregistrer des records de chaleur la semaine prochaine.