La Nouvelle-Écosse a décidé de créer une société indépendante d’exploitation de son réseau énergétique, qui devrait réduire le rôle du distributeur provincial privé d’électricité, Nova Scotia Power.

Je peux confirmer que le gouvernement accepte la recommandation pour une nouvelle Loi sur la modernisation de l’énergie, que je prévois déposer lors de la session législative qui débute , a déclaré vendredi dans un communiqué Tory Rushton, le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse.

Cette loi va entre autres créer un opérateur indépendant du réseau énergétique et un régulateur distinct de l’énergie , indique-t-il.

Rapport sur l'électricité propre

Le ministre réagissait au rapport final (Nouvelle fenêtre), reçu le 31 janvier, du groupe de travail sur l’électricité propre qu'il avait nommée en avril dernier.

Celui-ci était présidé par Alison Scott, sous-ministre de l’Énergie en Nouvelle-Écosse de 2004 à 2009. Son coéquipier John MacIsaac est un ex-président d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador et un ancien haut dirigeant de Nalcor Energy.

Dans son rapport, le groupe demande une société indépendante d’exploitation du réseau énergétique, sans but lucratif, qui encadrerait une compétition ouverte pour la création de toute nouvelle infrastructure de génération, de transmission, de distribution et de stockage d’énergie.

Un parhélie au-dessus d'une éolienne du parc éolien Dalhousie Mountain, dans la région de Pictou en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives)

[Nous] appuyons la supervision par un opérateur indépendant du réseau énergétique d’une compétition ouverte pour de nouvelles infrastructures de production et de stockage , a indiqué le ministre Rushton. Cependant, nous n’envisageons pas en ce moment de lui confier la responsabilité de la transmission et de la distribution .

Un nouvel organisme de régulation

Les experts ont aussi suggéré de réduire les responsabilités et changer la mission de la Commission des services publics et d'examen, le tribunal indépendant qui réglemente les services publics dans la province.

Selon Alison Scott, son mandat est trop large. L’électricité, dit le groupe de travail, doit être réglementée par une commission distincte.

Le gouvernement a donc accepté la proposition de former ce que le groupe de travail appelle une Commission de l’énergie de la Nouvelle-Écosse.

Certains emplois vont devoir changer, mais il n’y aura pas de pertes d’emploi. La réalisation du plan respectera les conventions collectives et protégera les pensions , a affirmé le ministre Tory Rushton.

Les intérêts des consommateurs contre ceux des actionnaires

Dans son rapport, le groupe de travail dit avoir constaté durant ses travaux une préoccupation centrale : le fait que l'actuelle société d'exploitation du réseau énergétique de la province est une division du distributeur d'électricité, Nova Scotia Power, privatisé en 1992.

Nova Scotia Power a une obligation légale d'offrir aux Néo-Écossais un service fiable à des tarifs justes et raisonnables , mais aussi le devoir fiduciaire de maximiser les profits pour ses actionnaires , notent les experts. Ce sont, en termes simples, des intérêts contradictoires .

Mettre fin à l’apparence de conflit d’intérêts et de parti pris est une des raisons qui justifie la création d’une société indépendante d’exploitation du réseau énergétique, selon John MacIsaac.

Le siège social de Nova Scotia Power à Halifax, le 7 mars 2022.

Les recommandations du groupe de travail sur l’électricité propre sont des étapes positives , a affirmé dans une déclaration écrite le chef de la direction de Nova Scotia Power, Peter Gregg.

Il dit que l’entreprise examine le contenu du rapport, mais souligne que d’ avoir un régulateur dédié à l’énergie sera important pour faire avancer des projets essentiels .

La Commission des services publics et d'examen a fait savoir qu’elle ne commenterait pas les recommandations du groupe de travail.

Des travailleurs installent des panneaux solaires sur le toit d'une résidence. (Photo d'archives)

La Nouvelle-Écosse s’est engagée à ne plus produire d’électricité à partir de charbon au plus tard en 2030, et s’est donné un objectif de carboneutralité d’ici 2050.

Les objectifs de la province face au changement climatique et la réglementation du secteur de l'énergie vont de pair, a affirmé le ministre Tory Rushton dans le communiqué de vendredi.