Le médecin de famille Frédéric Picotte, qui pratique à Shawinigan, se réjouit de la mise en place des deux mesures annoncées récemment par le gouvernement du Québec pour simplifier la paperasse qui engorge le quotidien des omnipraticiens.

Les mesures répondent à une demande de longue date de la part des omnipraticiens, qui estiment que le fait de remplir des formulaires élaborés constitue une grande perte de temps pour eux au quotidien, et les empêchent de rencontrer plus de patients.

Le médecin de Shawinigan considère qu’actuellement, il passe 20 % de son temps à remplir ce type de formulaires, que ce soit pour des patients qui ont besoin de papiers du médecin pour les impôts, les assurances vie ou les permis de conduire, donne-t-il en exemples, en plus des formulaires concernés par l'annonce gouvernementale.

Des pages de formulaires de moins au quotidien

La première mesure annoncée pour alléger la tâche des omnipraticiens concerne un formulaire qui compte 50 pages, explique Dr Picotte.

Les médecins doivent le remplir lorsqu’un patient doit se rendre en hébergement spécialisé, notamment dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Or, une grande partie de ce formulaire fait état d’informations qui ont déjà été fournies en amont par un travailleur social et donne lieu à un dédoublement, souligne-t-il.

La deuxième mesure concerne le suivi des patients qui sont indemnisés par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et qui se trouvent obligés de voir un médecin pour que leur délai d’arrêt de travail soit étiré.

Sur ce dernier sujet, Dr Picotte note que ces délais sont souvent trop rapprochés et qu’il s’agit là d’une des raisons pour laquelle les omnipraticiens voient autant de gens aux urgences.

L'employeur leur dit : "vous n’avez pas le choix, vous devez voir quelqu'un aujourd'hui" , souligne-t-il. Mais quand on sait déjà que ça va prendre plus de temps, ça donne quoi de revoir un patient inutilement?

Par conséquent, Dr Picotte voit en ces deux mesures des avancées réelles pour soulager le quotidien des médecins. Je suis heureux parce que ça fait longtemps qu'on parle de paperasse et notre employeur ne faisait pas de geste concret , dit-il.

Il considère que d'autres formulaires pourraient être étudiés pour alléger encore la tâche des omnipraticiens, notamment les papiers d’impôt pour les patients qui présentent des handicaps et qui doivent être validés, un formulaire qui compte 16 pages, alors qu’il pourrait donner les informations nécessaires en trois lignes.

Dr Picotte souhaite que d’autres mesures s’ajoutent à celles qui ont été annoncées. Quant à savoir si ces premières mesures vont libérer suffisamment de temps aux omnipraticiens du Québec pour que ceux-ci puissent assurer 138 000 rendez-vous de plus par année, comme l’a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, il demeure prudent.

Il faudrait que je voie comment le calcul a été fait , dit-il. Pour l'instant, je pense que c'est un pas dans la bonne direction et je pense que oui, on va pouvoir en faire plus.

