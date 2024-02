Des étudiantes du programme de Techniques d’intervention en criminologie du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles ont pris part, il y a quelques jours, à une immersion culturelle dans la communauté autochtone de Gesgapegiag.

Organisée notamment par le service de police de Gesgapegiag, cette expérience était offerte au groupe dans le cadre du cours « Approches et mesures préventives en délinquance ».

Cette initiative, une première sur le territoire mi’gmaw, visait à créer des ponts entre les étudiantes et la communauté autochtone. Le but était qu'elles connaissent mieux les réalités culturelles de la communauté et les ressources disponibles.

Dans la communauté, on a un travailleur psychosocial et on a nos partenaires, alors je voulais qu’ils voient ça pour les intéresser et les inspirer à peut-être revenir pour travailler avec notre monde , soutient l'organisateur de la formation, Kevin Debigare, agent en prévention au service de police de Gesgapegiag.

Il y a des stéréotypes, mais j’essaie de briser ça et montrer que la communauté est chaleureuse.

Kevin Debigare (à droite), agent en intervention au service de police de Gesgapegiag, est derrière l'organisation de cette formation. Photo : Facebook: Cégep de la Gaspésie et des Îles

L’initiative est née d’une volonté du programme de Techniques d’intervention en criminologie d’offrir aux étudiants des formations sur le terrain auprès d’experts de tout horizon.

D’être sur les lieux, c’est toujours plus stimulant, dynamique et concret que d’être dans un environnement scolaire, où [les étudiants] sont habitués d’apprendre , mentionne Amélie Dallaire, professeure du programme.

Cette expérience a été un vif succès, selon elle. Ça a été une superbe rencontre, très riche à tous les niveaux […]. Les étudiantes ont été ravies du contenu et de sa pertinence , raconte-t-elle.

On a ciblé un besoin et un intérêt chez nos étudiants.

Environ 200 étudiants suivent une formation au campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Debigare occupe le titre d’agent en prévention depuis peu, puisqu’il s’agit d’un nouveau mandat implanté l’an dernier comme projet pilote au sein du service de police de la communauté.

C’est nouveau dans la communauté, il n’y en a jamais eu. Mais même comme patrouilleur, je m’intéressais aux jeunes et à la sensibilisation, donc [le service] a réuni tout ça , explique-t-il.

Mme Dallaire indique qu'à la suite de l'immersion, certaines étudiantes ont soulevé leur intérêt de réaliser leur projet de prévention au sein de la communauté.

La professeure ajoute qu’une journée de sensibilisation culturelle est déjà prévue dans la communauté à l’automne prochain, ce qui est synonyme, selon elle, du début d’une collaboration prometteuse.