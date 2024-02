Un nouveau restaurant à Godbout espère mettre fin à la disette du village

L’ancien magasin général de Godbout deviendra, d'ici le printemps, un resto-pub familial. Il s'agira de l'unique comptoir alimentaire du village, qui est privé de restaurant depuis la fermeture de la sandwicherie en décembre dernier.

Je voulais garder le caractère historique de la place , dit la propriétaire de la cantine cinq étoiles , Valérie Desbiens. Le nom de l’établissement, Resto pub Ancien magasin général Godbout , le parquet de bois et le menu qui honore des figures marquantes du village donnent le ton.

Dans l’établissement règne une ambiance bar de trappeur , comme la décrit la tenancière, où les panaches et les pelleteries suspendus aux murs côtoient des enseignes néon rétro. Tout pour créer un lieu de rassemblement dans un village qui en a bien besoin.

Car depuis quelques années, les fermetures de restaurant se succèdent à Godbout. Le restaurant du Passant a laissé sa place en 2021 au Marché du Capitaine, avant que celui-ci ferme ses portes deux ans plus tard. Puis, la sandwicherie du Thépi Bec Sucré a vendu ses derniers mets le 1er décembre dernier.

Ouvrir en mode plein écran On flâne devant le magasin général de Godbout, en 1920-1930. Photo : Archives nationales à Sept-Îles

Sans compter que d’autres services, comme l’essence, manquent dans ce village, qui se doit d’accueillir les passagers de la traverse Matane–Côte-Nord.

Pour les passants et les touristes, c’est bien d’avoir un endroit où manger en attendant le traversier , soulève le maire de Godbout, Guy Côté. Puis en même temps, pour les gens de la municipalité aussi c'est plaisant d'avoir un petit comptoir, un beau petit restaurant.

Valérie Desbiens, qui siège aussi au conseil municipal de Godbout, mijote déjà depuis trois ans l’ouverture de son restaurant. Mais c’est à l’automne dernier que son projet a pris une forme définitive.

Ça n'a pas d'allure, on est dans un désert alimentaire. Pas de dépanneur, pas de restaurant, rien du tout dans le coin. Quand la route 138 ferme, les camionneurs sont pris sur le chemin. Pas de place pour prendre un café, c'est inadmissible. Donc c'est un peu là que j’ai décidé de partir en affaires , raconte-t-elle.

On sait à quel point c'est important dans nos cœurs de village, d'avoir ces lieux-là. Même pour la simple vie du village, d'avoir envie qu'il ne se dévitalise pas.

Un nouveau resto-pub à Godbout. Boréale 138.

Pour Guy Côté, l’ouverture du resto pub symbolise un regain d’entrain à Godbout. Il y a un vent de changement actuellement. On dirait qu’il y a plus d'entraide, les gens ont plus le sourire dans la municipalité. Imaginez, ça fait quatre mois que je suis maire et on a commencé notre douzième projet la semaine passée.

D’importants chantiers demeurent tout de même inscrits à l’agenda. La fermeture de l’école primaire l’année prochaine, qui était un important cheval de bataille du maire, est un coup dur pour le village. Une réouverture de l’école Monseigneur-Labrie est tout de même possible en 2025-2026 si la municipalité remplit une classe.

La municipalité souhaite aussi construire un centre multifonctionnel qui abriterait une salle communautaire et un magasin d’alimentation.