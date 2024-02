Une nouvelle exposition au Musée du fjord avec des fossiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Musée du fjord à La Baie propose à partir d’aujourd’hui une nouvelle exposition. Elle permet de retourner 470 millions d’années en arrière à la période de l’Ordovicien.

L’exposition présente une panoplie de fossiles marins qui proviennent en partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette exposition se veut un hommage à M. Daniel Martin qui était un paléontologue amateur de la région qui est décédé l'année dernière et qui a constitué une collection de fossiles qu'il a retrouvés principalement dans la région. Elle relate la période de l'Ordovicien, c'est une période qui a duré une cinquantaine de millions d'années , a expliqué la directrice générale du Musée du fjord, Guylaine Simard.

Selon Mme Simard, Saint-Honoré est un bon endroit pour trouver des fossiles, tout comme au lac Mistassini.

Il y a même une personne d'Alma qui a trouvé dans sa cour un fossile assez exceptionnel. Alors c'est une exposition à ne pas à ne pas rater.

L’univers marin de l’Ordovicien sera accessible jusqu’au 19 mai.

On retrouve des fossiles vraiment extraordinaires qu'il a colligés. [Il y a] des trilobites, on peut voir des mollusques qui sont fossilisés et bien entendu l'exposition est vulgarisée et accessible. Alors à cette époque-là, la température de la Terre était à peu près entre 10 et 15 degrés plus élevée et il faut s'imaginer que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est proche de l'équateur , a poursuivi celle qui est présente au musée depuis plus de 40 ans.

Pour la relâche

De plus, l’exposition fait partie d’une activité conçue spécialement pour les jeunes dans le cadre de la semaine de la relâche.

Ouvrir en mode plein écran Cette reproduction de requin fait partie de l'exposition L'univers marin au temps de l'Ordovicien. Photo : Gracieuseté du Musée du fjord

Ils vont découvrir la vie marine à cette époque. Ils vont même pouvoir utiliser le simulateur de tremblement de terre du musée. C'est des enquêtes qu'ils devront mener et on va même donner aux jeunes de petits cristaux. Puis bien entendu, ils vont pouvoir aussi visiter nos autres expositions, assister à la plongée scientifique, voire la plongeuse scientifique du musée qui entretient l'aquarium, assister aussi à la collation des poissons , a énuméré Mme Simard.

Rappelons également que la pesée des flétans atlantiques pêchés dans le fjord du Saguenay se poursuit à l’extérieur du musée.