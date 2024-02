Aux T.N.-O., des parents protestent le retour d’un enseignant qui aurait frappé un élève

Le retour d’un enseignant qui aurait frappé, en janvier, un enfant de 8 ans derrière la tête ne plaît pas aux parents de l’École primaire Líídlįį Kúę à Fort Simpson, un village ténois de moins de 1300 habitants.

En signe de protestation, des parents n’ont pas envoyé leurs enfants à l’école durant la semaine. Jerri Breton, le parent d’un des élèves, a demandé, sur la page Facebook de la communauté, que tous les parents se rassemblent pour soutenir la famille de l’enfant frappé.

La réconciliation est la clé et doit être reconnue. Montrons à ces enfants combien ils comptent pour nous que nous les croyons et qu'ils méritent beaucoup plus , écrit Jerri Breton ajoutant qu’il fallait s’opposer au système éducatif.

Les faits remontent à janvier

Un des parents de l’enfant, Dylan Kakfwi, dit que le 22 janvier sa conjointe a reçu un appel de Benjamin Adams, le directeur de l’école, lui demandant de venir. Il lui aurait alors expliqué qu'un enseignant a donné un coup au garçon, nommé Cashis. Dylan Kakfwi explique que son fils est autiste et non verbal.

Radio-Canada/CBC ne divulgue pas le nom de l’enseignant ni ne précise son genre, car aucune accusation n'a été déposée et la commission scolaire de Dehcho enquête toujours.

Dès que l’enquête de la commission a été lancée, l’enseignant a été retiré de l’école. Son absence a duré un mois. Les parents des élèves de deuxième et troisième année ont été prévenus de son retour la semaine dernière, par lettre.

Lorsque des problèmes graves sont portés à notre attention, ils sont traités immédiatement , écrit le directeur de l’école dans cette lettre.

La Gendarmerie royale du Canada a également enquêté, mais après avoir parlé avec toutes les personnes impliquées dans l’incident et examiné les preuves, elle considère que les résultats de l’enquête sont trop insuffisants pour engager une poursuite pénale .

La sécurité des enfants à l’école

Le grand chef de la Première Nation Dehcho, Herb Norwegian dit qu’aucun enfant ne devrait être victime de violence et que les élèves doivent se sentir en sécurité à l’école.

Il rappelle que Fort Simpson ne s'est pas encore remis des traumatismes subis dans les pensionnats pour Autochtones. C'est une chose assez grave, surtout à notre époque, alors que tous nos concitoyens et tous les parents guérissent à peine des [traumatismes] de ces pensionnats , dit-il, souhaitant que la commission scolaire prenne l’incident au sérieux pour qu’il ne se reproduise pas.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un enseignant de cette école fait l'objet d'une enquête interne pour violence corporelle. En 2023, la photo d’une fillette de 4 ans traînée dans le stationnement de l’école par un enseignant avait circulé dans la communauté. Après une enquête de la commission scolaire, l’enseignant en question avait été renvoyé.

Avec les informations de Carla Ulrich