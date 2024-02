Hamilton : un projet de logements abordables rejeté pour 27 places de stationnement

Les conseillers municipaux de Hamilton ont rejeté mercredi un projet de construction de 67 nouveaux logements abordables sur un terrain appartenant à la ville afin de préserver des places de stationnements gratuits.

Le vote s’est conclu par huit voix contre huit lors d’un comité sur des questions générales. Le résultat a suscité l’indignation de la mairesse Andrea Horwath.

Je suis extrêmement déçue de la décision du comité de se prononcer en faveur des stationnements aux dépens des logements abordables dont Hamilton a désespérément besoin , déclare Mme Horwath dans un communiqué.

Un vote final aura lieu au conseil municipal la semaine prochaine.

Publicité

La mairesse a exhorté les conseillers à faire ce qu'il faut pour construire des logements abordables. Elle espère que certains conseillers changeront d'avis, mais n’exclut pas d’utiliser ses pouvoirs de maire fort, si personne n'est prêt à faire volte-face, ajoute-t-elle vendredi.

Un stationnement qui n'est jamais à ras bord

Selon la proposition du personnel, le terrain serait mis à la disposition d'un fournisseur de logements à but non lucratif par le biais d'une vente ou d'une location. Ce dernier serait alors autorisé à construire deux bâtiments sur les propriétés sur l'avenue Lake Sud dans l’arrondissement de Stoney Creek.

Le directeur général de la planification de la Ville, Brian Hollingworth, a souligné que ces logements entraîneraient la perte de 57 places gratuites de stationnement dans le parc actuel de 162 places.

Ceci étant dit, le projet de construction ajouterait ensuite 30 places. Ainsi, le stationnement ne perdrait que 27 places, précise-t-il.

Qui plus est, le stationnement n’est rempli qu’à 80 % de sa capacité à son plus occupé, selon des vérifications du personnel de la Ville, explique M. Hollingworth.

Des résidents s'opposent au développement

De nombreux résidents de Stoney Creek s'opposent à la perte de places de stationnement, car il s'agit du seul terrain municipal dans le secteur utilisé notamment par des clients des entreprises locales et les gens qui assistent à des événements communautaires.

Publicité

Une pétition soumise au comité a recueilli plus de 1 000 signatures et plusieurs groupes d'affaires et résidents se sont exprimés en tant que délégués.

Soyons clairs, nous ne sommes pas opposés aux besoins de la crise du logement, déclare la directrice générale de la Chambre de commerce de Stoney Creek, Brenda Wilson. Ce qui compte, c'est l'espace et le nombre de places de stationnement disponibles.

Il s'agit d’assurer la survie du stationnement dans un centre-ville de plus en plus achalandé , soutient pour sa part le conseiller Matt Francis.

Le conseiller Mark Tadeson, qui a aussi voté contre ce projet, souligne qu’il ne changerait pas d’avis, car il y a une résistance considérable dans la communauté et qu'il tente de prendre la meilleure décision pour le plus grand nombre de résidents.

« Nous n'avons jamais déclaré de crise du stationnement »

Pour le conseiller Cameron Kroetsch, la Ville doit se prémunir de tous les atouts qu’elle dispose afin d’endiguer la crise du logement.

Bien que certaines personnes estiment que ça peut être frustrant de se trouver un stationnement, nous n'avons jamais déclaré de crise du stationnement. Nous avons déclaré une crise du logement.

Le conseiller John-Paul Danko a fait remarquer que les propriétés à Stoney Creek sont déjà zonées comme étant à usage mixte, ce qui permet le développement d’un ensemble résidentiel.

Il ne faut pas s'étonner que ces terrains se développent , lâche-t-il.

Selon lui, c’est déraisonnable que des conseillers soient prêts à sacrifier 67 nouveaux logements abordables pour 27 places de stationnement.

Avec les informations de Samantha Beattie de CBC