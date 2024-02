Le triathlon d’hiver de Val-d’Or doit s’adapter aux températures froides

Le 12e Triathlon d’hiver Cmac-Thyssen de Val-d'Or a lieu samedi à la Forêt récréative de Val-d’Or.

Il y a du ski de fond, du patin et de la raquette pour le grand plaisir des centaines de participants qui affluent de partout dans la région.

Des épreuves de 5 km en raquettes, de 12 km en patins et de 8 km en ski de fond pour ceux qui participent au triathlon complet.

Il y a aussi le demi-triathlon et le duathlon sur de plus courtes distances. Une quinzaine d'entreprises participent au défi entreprises Desjardins.

Publicité

Anne-Marie Nadeau, du comité organisateur, insiste sur le caractère populaire de l'événement.

On fait ça pour le plaisir, pour faire découvrir les sports d'hiver. C'est un événement qui est très accessible, les inscriptions ne coûtent que 30 $, ça inclut la compétition, un dîner, des prix de participation. Donc on tient vraiment à garder l'événement le plus amical possible. On mise sur le plaisir, car le but c'est vraiment de faire découvrir les lieux et les sports d'hiver aux gens , dit-elle.

Le froid s'invite à la compétition

Environ 150 participants se sont inscrits à l'événement.

Cette année, la température a joué le trouble-fête puisque le circuit est amputé du mini-triathlon.

Normalement on a aussi un volet pour les enfants. Par contre, cette année, ce mini-triathlon a été annulé en raison des températures trop froides. D'ailleurs, en raison aussi de la météo, on a retardé le départ d'une heure , explique Anne-Marie Nadeau.

Les profits de l'événement seront remis au club de ski de fond de Val-d'Or. L'argent amassé au défi des entreprises sera remis à un organisme choisi par l'équipe gagnante.