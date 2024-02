Le climat sera la priorité de la nouvelle candidate à la chefferie du NPD

Élue pour la première fois lors des dernières élections provinciales, Jodi Calahoo Stonehouse se lance officiellement dans la course à la chefferie du Nouveau Parti démocratique aujourd’hui.

Elle promet une campagne centrée sur les changements climatiques.

Je pense que je vais être appuyée, car je suis une nouvelle voix et que mes collègues ont déjà essayé de faire partie du gouvernement , a déclaré la députée provinciale de 49 ans.

J’apporte une différente perspective et une nouvelle énergie, un nouvel éclairage au parti.

Jodi Calahoo Stonehouse, élue de la circonscription d'Edmonton-Rutherford, compte annoncer sa candidature lors d’un événement à Lethbridge, dans le sud-est de l’Alberta.

Elle dit que les problèmes de sécheresse dans la province seront au cœur de sa campagne.

Nous nous attendons encore à un nombre record de feux de forêt [cette année]. Donc pour moi c’est de l’eau, de l’eau et de l’eau. Ça correspond à la vision du monde : l’eau c’est la vie , dit-elle.

Comment allons-nous irriguer nos champs? Comment allons-nous éteindre les feux de forêt?

La députée néo-démocrate mohawk et crie qui a grandi dans la nation Michel First à l’ouest d’Edmonton, joint ainsi Sarah Hoffman, Kathleen Ganley et Rakhi Pancholi dans la course à la chefferie du NPD pour remplacer Rachel Notley.

Sarah Hoffman et Rakhi Pancholi ont toutes deux critiqué la taxe carbone et affirmé qu’il fallait trouver une solution de rechange. Une prise de position que partage aussi Jodi Calahoo Stonehouse.

Le problème est que cela ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre , dit-elle, ajoutant que les industries ne sont pas taxées au niveau qu’elles devraient l’être.

Un texte de Bill Graveland