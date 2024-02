Le taux de grossesses chez les ados du N.-B. plus important que la moyenne nationale

Selon Statistique Canada, le nombre d'adolescentes de 15 à 19 ans qui ont donné naissance en 2022 est presque deux fois plus élevé que la moyenne nationale.

D'après des données publiées par l'agence fédérale, le taux de grossesse chez les Néo-Brunswickoises de 15 à 19 ans était de 7 naissances par 1000 adolescentes en 2022. La moyenne nationale est pour sa part de 4 grossesses par 1000 adolescentes.

Le Nouveau-Brunswick enregistre ainsi le cinquième taux de naissance adolescent le plus élevé au pays, derrière la Saskatchewan, le Manitoba, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest.

Ces chiffres ont récemment été publiés dans l’étude La fécondité au Canada de 1921 à 2022.

L'une des auteures du rapport, Nora Galbraith, affirme ne pas connaître d'études canadiennes pouvant expliquer l’écart considérable entre la moyenne nationale et les taux de natalité chez les adolescentes observés au Nouveau-Brunswick.

Publicité

Des études effectuées aux États-Unis et au Royaume-Uni, des pays où la maternité chez les adolescentes est élevée, ont révélé qu’il existe une connexion importante en matière de transmission intergénérationnelle... les mères adolescentes sont plus susceptibles d’avoir eu des mères ayant donné naissance à l'adolescence , dit Mme Galbraith.

Selon les études américaines et britanniques, il y aurait également une corrélation avec un faible niveau socio-économique.

Probablement non planifiée

Selon Nora Galbraith, le plus souvent, les grossesses chez les adolescentes n'ont pas été planifiées.

Avez-vous accès à des contraceptifs? Avez-vous accès à une éducation sur la santé sexuelle et reproductive? C’est le genre de chose qui entre souvent en jeu , note-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les adolescents qui ont des questions relatives aux services de santé sexuelle au Nouveau-Brunswick peuvent composer le 811. (Photo d'archives) Photo : iStock/donatas1205

Autre détail intéressant, les Néo-Brunswickoises semblent attendre moins longtemps avant de commencer leur famille, ajoute Mme Galbraith. Alors que ce sont les femmes âgées entre 30 et 34 ans qui ont le taux de fertilité le plus élevé dans la plupart des régions du pays, au Nouveau-Brunswick, ce sont les 25 à 29 ans qui ont le plus d'enfants.

Publicité

Habituellement, les femmes attendent d’être un peu plus âgées avant de donner naissance afin de se consacrer à leurs études et au travail, Nora Galbraith.

Au Nouveau-Brunswick, les femmes ont en moyenne 1,33 enfant, soit le même taux qu'à l'échelle nationale.