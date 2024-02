Un élu municipal conteste les sanctions liées à ses pancartes sur les pensionnats

Un conseiller de village de l'Île-du-Prince-Édouard demande au tribunal d'annuler les sanctions qui lui ont été imposées après qu'il a affiché sur sa propriété une pancarte remettant en question l'existence de tombes anonymes sur les terrains d'anciens pensionnats fédéraux pour Autochtones.

Dans les documents déposés la semaine dernière auprès de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, le conseiller de Murray Harbour, John Robertson, affirme que ses collègues du conseil municipal ont outrepassé leur autorité et violé ses droits le 18 novembre 2023, lorsqu'ils ont décidé qu'il avait enfreint le code de conduite du conseil.

Les conseillers ont alors décidé de lui imposer une amende de 500 $ et de le suspendre de son poste pour six mois. John Robertson, élu en novembre 2022, a également été démis de ses fonctions de président du comité de maintien et a reçu l'ordre d'écrire des excuses au maire, au conseil et à la communauté autochtone.

La demande de révision judiciaire du conseiller, datée du 16 février, affirme que ces sanctions étaient déraisonnables parce qu'elles ne tenaient pas compte de ses droits fondamentaux à la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, tels que garantis par la Charte des droits et libertés.

Publicité

John Robertson soutient qu'il ne devrait pas être puni pour avoir exprimé des opinions qui n'ont rien à voir avec son rôle de membre élu du conseil.

Entre fin septembre et début octobre de l'année dernière, coïncidant avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le conseiller a affiché une pancarte sur sa propriété avec les messages Vérité : canular de charnier et Rendez à Sir John A. son intégrité .

John A. Macdonald, le premier premier ministre du Canada, est considéré comme l'un des architectes du système des pensionnats parce qu'il a promu des politiques d'assimilation et de violence envers les peuples autochtones.

En mai 2021, la Première Nation Tk'emlups te Secwepemc a annoncé qu'un radar pénétrant dans le sol avait révélé les restes possibles de pas moins de 215 enfants autour de l'ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique. Depuis lors, de nombreuses autres Premières Nations du Canada ont recherché des tombes anonymes sur les sites de pensionnats sur leurs territoires.

Interprétation excessive du code de conduite

Le sujet des déclarations contestées de M. Robertson incluait la remise en question de la fiabilité des reportages de nature politique et l'expression d'une opinion concernant une personnalité politique et ne concernait aucune fonction exercée par M. Robertson en tant que membre du conseil , indique la demande, arguant que les autres conseillers ont eu recours à une interprétation excessive du code de conduite.

Ouvrir en mode plein écran John Robertson conteste sa suspension du conseil municipal de Murray Harbour. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Village de Murray Harbour

Le document indique que John Robertson a résisté aux demandes de démission, affirmant que l'expression de ses opinions sur des sujets politiques n'était pas adéquatement soumise au contrôle du conseil.

Publicité

Terry White, maire de Murray Harbour, une localité de 282 habitants, n'a pas pu être joint vendredi pour commenter.

Le conseil municipal a embauché un enquêteur tiers qui a conclu que les pancartes de John Robertson violaient le code de conduite, mais l'enquêteur n'a formulé aucune recommandation concernant les sanctions, indique la demande. De plus, le document affirme que le conseil n'a pas fourni les raisons de ses actions.

Le 20 décembre, le ministre provincial des Communautés, Rob Lantz, a déclaré que John Robertson avait jusqu'à la fin du mois pour se conformer aux sanctions. Mais une fois ce délai passé, Rob Lantz a alloué une prolongation de deux semaines le 2 janvier, affirmant que l'élu venait tout juste de rentrer au Canada et n'était pas au courant de l'ultimatum.

Cette deuxième date limite n'a pas été respectée. Le 24 janvier, Rob Lantz a confirmé qu'il avait demandé à un cabinet d'avocats de mener une enquête sur l'affaire, principalement parce qu'il avait reçu des conseils d'avocats du gouvernement disant que c'était la chose prudente à faire, étant donné que la province n'avait jamais eu affaire à ce genre de cas auparavant.

À l'époque, Rob Lantz, a déclaré que le conseiller ne s'était pas présenté aux réunions du conseil et n'avait pas répondu aux conclusions du conseil.

Il a fait preuve de mépris envers ses collègues du conseil et envers le processus , a reconnu Rob Lantz, lors d'une entrevue le mois dernier.

En vertu de la Loi sur le gouvernement municipal de la province, seul le ministre a le pouvoir de révoquer un conseiller.

Le sénateur de l'Île-du-Prince-Édouard, Brian Francis, le chef de la Première Nation Abegweit, Roderick Gould Jr., ainsi que le maire de Murray Harbour et d'autres conseillers ont tous demandé la démission de John Robertson.

Avec les informations de La Presse canadienne