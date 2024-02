Plus de victoires en carrière dans la LHJMQ : Yanick Jean devance Richard Martel

Yanick Jean ne pouvait espérer un meilleur scénario pour s’emparer de la couronne de l’entraîneur ayant le plus de victoires en carrière en saison régulière dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Grâce à une victoire de 5 à 0 des Saguenéens de Chicoutimi contre les Tigres de Victoriaville, vendredi soir, devant 3133 spectateurs au centre Georges-Vézina, Yanick Jean a signé sa 590e victoire à la barre d’une équipe de la LHJMQ , devançant ainsi Richard Martel qui trônait au sommet du classement depuis 2010.

Jean (Alma) et Martel (Chicoutimi) sont tous les deux originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Martel était également devenu le recordman de victoires alors qu'il était derrière le banc de la formation chicoutimienne.

Jean réussit l’exploit à son 1145e match comme entraîneur-chef dans la LHJMQ. Le pilote de 48 ans a eu besoin de 27 rencontres de moins que l’ancien dirigeant des Sags pour atteindre le plateau des 589 gains dans une époque où les verdicts nuls n’existent plus. Cependant, Martel compte 66 matchs nuls en carrière contre seulement un pour Jean.

Plus de victoires en carrière dans la LHJMQ Entraîneur-chef Victoires Yanick Jean 590 Richard Martel 589 Guy Chouinard 569 Mario Durocher 546 Réal Paiement 541 Patrick Roy 518 Benoit Groulx 467 Gaston Drapeau 440 Serge Beausoleil 431 Ghislain Delage 430 Source : LHJMQ

Avec cette victoire historique, les joueurs des Saguenéens, qui portaient un uniforme thématique en hommage aux Premières Nations vendredi soir, ont savouré un neuvième gain consécutif.

Malgré une période médiane plus difficile, les Bleus n’ont jamais véritablement été inquiétés dans cette partie. Ils ont rapidement pris l’avance en première période avec deux buts, et en fin de deuxième période, l’attaquant Maxim Massé a inscrit le but assommoir - son deuxième de la soirée - à l’aide d’un tir des poignets pour porter le pointage à 3-0. Il a d'ailleurs terminé le match avec quatre points.

Le match a pris fin avec une longue ovation des partisans.

Ouvrir en mode plein écran Les Saguenéens affrontaient les Tigres de Victoriaville, une équipe qu'a longtemps dirigée Yanick Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

De bons mots de son ancien patron

L’ancien directeur général des Tigres qui avait embauché Jean lors de la saison 2007-2008, Jérôme Mésonéro, n’avait que de bons mots à l’égard de son ancien protégé.

Jean et lui s’étaient connus précédemment chez les Sags quand Mésonéro occupait le poste de recruteur en chef de l’équipe et Jean celui d’adjoint à Martel.

Les deux hommes avaient rapidement tissé des liens, et Mésonéro a saisi l’occasion d’offrir le poste d’entraîneur des Tigres à Jean après que ce dernier eut été congédié après deux saisons et demie à Charlottetown.

J’avais besoin de gens en qui j’avais confiance et Yanick et moi, on était sur la même longueur d’onde au niveau du hockey. Quand il est devenu disponible, c’était un candidat qui remplissait tous mes critères à ce moment-là , s’est souvenu Mésonéro en entrevue téléphonique avec Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Il y avait une bonne foule vendredi pour le match des Saguenéens dédié aux Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour celui qui est désormais recruteur avec l’Avalanche du Colorado, la passion indéfectible que le pilote des Sags nourrit pour le hockey est l’une des raisons de sa longévité et de ses succès dans la LHJMQ .

C'est d'abord et avant tout des parce qu'il est compétent dans ce qu'il fait. Je pense que c’est un passionné du hockey junior, c’est un étudiant de la partie. C’est un gars qui connaît la LHJMQ sur le bout de ses doigts pour y avoir joué entre autres, avoir été adjoint, entraîneur-chef et maintenant, il est gérant (...) Une autre chose importante à l’époque, c’était que je cherchais un gars qui avait déjà joué pour pouvoir pour transmettre certaines valeurs à nos jeunes joueurs , a souligné Jérôme Mésonéro.

Jérome Mésonéro a également tenu à mentionner qu’il appréciait que Yanick Jean soit toujours ouvert à travailler avec les jeunes joueurs repérés par l’équipe de recruteurs et le directeur général des Tigres à l’époque.