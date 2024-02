Lynx Air : ils étaient dans l’avion depuis deux heures quand leur vol a été annulé

Amy Bannon affirme qu’elle et ses tout-petits, Jack et Claire, sont restés dans l’avion de la compagnie Lynx pendant plus de deux heures avant qu’on leur annonce que leur vol était annulé.

La compagnie aérienne a annoncé la cessation de ses opérations, jeudi. Or, celle-ci promettait de continuer ses activités jusqu’à dimanche. Ce n’est visiblement pas le cas.

Mme Bannon devait prendre un vol de l’aéroport Pearson, dans le Grand Toronto, en direction de Fort Myers, en Floride, vendredi matin. [Jeudi] soir, nous avons reçu un courriel nous informant que notre vol de retour était annulé au départ de Fort Myers , mais le vol en direction de la Floride devait toujours avoir lieu.

Ils nous ont laissé monter dans l'avion, ils nous ont laissé faire toute la procédure et nous sommes restés assis sur le tarmac pendant deux heures et demie. Puis ils nous ont fait descendre de l'avion. Ils nous ont menti.

Malgré la situation frustrante, Jack et Claire semblaient de bonne humeur, vendredi après-midi. Mme Bannon, elle, s'inquiétait en comptant les coûts imprévus qui s’empilent.

On va aller à l'hôtel. Nous sommes debout depuis 3 h. Les enfants n'ont pas dormi, ils n'ont pas fait la sieste. Et nous sommes responsables de toutes ces dépenses. [...] Et en plus, nous avons [une réservation] dans un hôtel de Fort Myers [qui est perdue].

Kriti Bhardwaj et Sachin Advani, de leur côté, devaient prendre un vol vers Los Angeles. Ils étaient à la porte d’embarquement - après l’enregistrement, les bagages en soute, la sécurité - lorsqu’ils ont appris que leur vol n’aurait pas lieu.

Kriti Bhardwaj, à droite, et Sachin Advani devront débourser davantage afin de se rendre à Los Angeles. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Par hasard, l'un des couples qui se trouvait derrière nous dans la file d'attente nous a dit : "Avez-vous entendu la nouvelle?" J'ai répondu : "Quoi?" Ils ont dit que Lynx avait fait faillite et qu'ils mettaient fin à leurs activités. Nous n'en avions aucune idée. C'était une surprise, un choc , raconte Mme Bhardwaj.

J'ai parlé à l'un des membres du personnel [de Lynx Air] et il m'a dit qu'il n'en avait aucune idée non plus. C'était une surprise pour eux aussi.

Le couple ajoute avoir réussi à trouver des billets pour un vol le jour-même avec Air Canada. Ça va nous coûter… deux fois, trois fois le prix? , précise M. Advani.

Jeudi, Lynx Air assurait que ses activités se poursuivraient jusqu’à dimanche. Or, le ministre es Transports du gouvernement fédéral, Pablo Rodriguez, a déclaré sur X qu’il s’attendait à ce que le transporteur aérien offre des vols de retour aux Canadiens qui sont actuellement à l’étranger. Je m’attends aussi à ce que Lynx vous rembourse pleinement si votre réservation n’est pas honorée , ajoutait-il.

Malgré tout, les employés de Lynx Air présents à l’aéroport Pearson suggéraient à tous d’appeler leurs compagnies de carte de crédit et qu’il s’agissait de la seule manière d’avoir un remboursement, ont déclaré les passagers rencontrés vendredi.

L’entreprise, qui a lancé ses activités en 2022, offrait des vols à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le 15 février, le transporteur annonçait un nouveau trajet entre Toronto et Cancún. Il prévoyait également des vols entre Regina et Vancouver à partir du 20 juin.