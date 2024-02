Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est arrivé à Kiev samedi matin pour une démonstration de soutien à l’Ukraine, deux ans après l’invasion russe. Il est accompagné de trois alliés européens, soit la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre belge Alexander de Croo et la présidente de l’Union européenne, Ursula Von Der Leyen.

Tous ont accepté l’invitation du gouvernement de l’Ukraine à se rendre dans la capitale pour envoyer le signal que leur appui à Kiev est aussi fort qu’aux premiers jours du conflit. Une occasion de soutenir le président Volodymyr Zelensky, de commémorer la mémoire des victimes du conflit et de discuter de la suite à apporter à l’effort de guerre.

Par ailleurs, les leaders profiteront de leur passage à Kiev pour tenir, en mode hybride, une réunion du G7 pour discuter, entre autres, de la possibilité de durcir le ton quant aux sanctions imposées à Moscou.

Le président ukrainien a été invité à se joindre à la réunion, au cours de laquelle il espère obtenir plus qu’un soutien moral des sept grandes puissances.

Au moment où la guerre entre dans sa troisième année, M. Zelensky doit redoubler d’efforts pour maintenir l’élan de solidarité envers l'Ukraine et obtenir des engagements concrets en termes de financement et d’approvisionnement en armes et munitions.

Un tête-à-tête Trudeau-Zelensky

Il s’agit de la troisième fois depuis l’invasion russe que Justin Trudeau se rend en Ukraine et, cette fois encore, ce sera l’occasion d’un tête-à-tête avec le président Zelensky.

Le premier ministre n’arrivera pas à cette rencontre les mains vides, fait-on savoir dans l’entourage de M. Trudeau. Il fera le point sur les garanties de sécurité que le Canada s’est engagé à fournir à l’Ukraine pour assurer sa défense.

Pour marquer le coup, Justin Trudeau sera entouré de la vice-première ministre Chrystia Freeland, du ministre de la Défense nationale, Bill Blair, et du chef d’état-major des Forces armées canadiennes, le général Wayne Eyre.

Les nouveaux engagements du Canada seront par ailleurs scrutés à la loupe par ses alliés, puisque, malgré les promesses maintes fois répétées, Ottawa n’a toujours pas atteint la cible de 2 % de son PIB en dépenses militaires, fixée par l’ OTAN . Les dépenses du Canada stagnent autour de 1,4 %, alors qu’un plus petit membre de l'Alliance comme la Pologne a annoncé que ses dépenses militaires dépasseront les 4 % de son PIB en 2024.