Comment expliquer la hausse du coût des aliments dans le Nord canadien?

Lorsque Nora Jean Omand doit débourser plus de 100 dollars pour un sac d’épicerie rempli d’à peine quelques denrées alimentaires, elle doit se rendre à l’évidence : il lui faut inévitablement être créative pour faire plus… avec moins.

La résidente de la Première Nation crie de Norway House, dans le nord du Manitoba, espère qu’un paquet de ragoût de bœuf parviendra à nourrir les dix membres de sa famille élargie.

Je suis retraitée et c’est parfois tout ce que j’ai pour survivre et les nourrir , confie-t-elle. J’ai dû apprendre à budgéter.

Pour faire des économies, Nora Jean Omand explique qu’il lui arrive de conduire plus de quatre heures pour faire des courses à Flin Flon ou à Winnipeg.

J’y suis allée pour acheter des [boîtes] de soupe aux tomates et aux légumes , raconte-t-elle. Là-bas, elles coûtent seulement 97 cents, tandis qu’ici, ils sont environ 3 $ l’unité.

Ouvrir en mode plein écran Nora Jean Omand, membre de la nation crie de Norway House, explique conduire régulièrement plus de quatre heures, car la nourriture des villes plus au sud est moins chère. Photo : Brittany Guyot/APTN

Pour les habitants du Nord canadien, comme Nora Jean Omand, les prix élevés des denrées alimentaires sont depuis longtemps une réalité.

Publicité

Plusieurs facteurs ont exacerbé ce problème après la pandémie, dont la crise sanitaire, les différentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou encore la guerre en Ukraine. Des facteurs qui ont contribué à la hausse de l'inflation alimentaire.

À titre indicatif, un litre d’huile d’olive peut désormais se vendre à 36,59 $ et une boîte de céréales familiale peut coûter 17,99 $.

Avec ses 129 magasins, le détaillant North West Company est bien implanté aux quatre coins du Grand Nord. Il gère la chaîne d’épicerie Northern, qui compte notamment 16 magasins aux Territoires du Nord-Ouest, 20 au Nunavut et 10 autres au Nunavik.

Ouvrir en mode plein écran L'épicerie Northern, à Cambridge Bay Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Or, une ancienne employée d’un magasin de ce détaillant à Iqaluit craint que l’entreprise gonfle ses prix au-delà de la hausse réelle.

C’est ce que révèle un reportage coproduit par les émissions The Fifth Estate, de CBC, et Investigates, d'APTN, qui s’est aussi intéressé aux allégations, selon lesquelles North West Company n'attribue pas entièrement la subvention fédérale censée aider à maintenir les prix des aliments nutritifs à un niveau bas pour les consommateurs.

Le détaillant réfute toutefois ces allégations, arguant qu’il est plus dispendieux d’opérer dans des communautés nordiques et isolées qu’ailleurs au pays, en raison notamment du coût élevé de l’électricité, de l’essence et du transport.

Ouvrir en mode plein écran La ligne aérienne Canadian North transporte les denrées dans les communautés du Grand Nord. Photo : (Eilis Quinn/Eye on the Arctic)

Une ancienne employée sort de l’ombre

Alexyss Dodd a travaillé comme administratrice financière pour l’épicerie Northmart à Iqaluit, entre l’automne 2021 jusqu’à la moitié de 2023. Tous les matins, elle recevait les nouveaux prix à étiqueter sur les produits en vente.

Elle allègue que les augmentations de prix ne reflétaient pas la hausse des coûts et selon elle, ces augmentations n'étaient pas justifiées.

Ouvrir en mode plein écran Alexyss Dodd, méfiante, s'est mise à photographier les étiquettes qu'on lui demandait d'apposer d'une semaine à l'autre sur certains produits. Photo : fournie par Alexyss Dodd

Le 9 novembre 2022, elle affirme qu’une bouteille de 500 millilitres d’huile d’olive coûtait 16,49 $. Le 31 décembre 2022, le prix avait augmenté de près de 6 dollars pour atteindre 22 dollars. Une augmentation qui, selon elle, ne peut pas être uniquement associée aux coûts du transport.

J'ai remarqué que les prix avaient tendance à presque doubler , affirme l’ex-employée, qui a pris des centaines de photos pour documenter ses observations.

J'ai commencé à en parler au siège social et on m’a répondu que ce n'était pas mon travail de remettre en question les prix.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-employée de Northmart, Alexyss Dodd, a pris la parole pour dénoncer ce qu'elle croit être une pratique déloyale de fixation de prix par la chaîne de magasins. Photo : Radio-Canada / Carl-Eric Cardinal

Selon elle, les détaillants du Nord ne sont pas surveillés aussi étroitement que des entreprises du Sud, comme Loblaw et Metro. Elle croit que North West Company en tire avantage et que personne ne l’a vraiment à l’œil .

Publicité

Alexyss Dodd souligne par ailleurs que les produits non périssables sont acheminés dans le Nord par navire de ravitaillement une ou deux fois par an.

Puisqu’ils arrivent à date quasi fixe, elle estime que les coûts de transport maritime ne devraient pas fluctuer et affecter les prix de ce type d’aliments.

Cela vous amène à poser beaucoup de questions parce que vous savez qu'ils ne déboursent pas plus pour recevoir leur fret en provenance du Sud , dit-elle. C’est à se demander pourquoi ce coût a augmenté de manière aussi importante.

Ouvrir en mode plein écran Un navire de ravitaillement dans la baie de Frobisher, près d'Iqaluit Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Dans une déclaration à l’émission The Fifth Estate, la North West Company a aussi nié ces allégations. Elle affirme que des caisses de divers produits à base d'huile d'olive ont été expédiées par voie aérienne entre les mois de novembre et de décembre 2022.

Lorsque des articles comme [...] de l'huile d'olive arrivent à épuisement des stocks, il se peut que les prix augmentent lorsqu'ils sont transportés par avion, étant donné que le coût de ce transport est plus élevé que par voie maritime , soutient le détaillant.

L’efficacité du programme Nutrition Nord mis en doute

La création de la North West Company remonte à la fin du 18e siècle après que les Britanniques ont pris le contrôle de la Nouvelle-France. Dans plusieurs collectivités, son rôle s’apparente presque à celui qu’occupaient à l’époque les postes de traite.

En plus d'être aujourd'hui le plus important détaillant à travers le Nord, parfois même le seul dans certaines collectivités, il est aussi le principal bénéficiaire d'une subvention fédérale visant à diminuer les prix des aliments.

Ouvrir en mode plein écran Nutrition Nord est un programme fédéral de soutien financier au transport de denrées alimentaires dans le Nord. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Lancé en 2011, le programme de subvention Nutrition Nord a pour rôle de faciliter l’accès aux aliments sains dans les communautés nordiques pour réduire l’insécurité alimentaire qui y persiste. La subvention est versée directement aux détaillants pour compenser les coûts de transport. Elle est cependant censée se répercuter sur la facture du consommateur.

En 2022-2023, la subvention offerte à tous les détaillants du Nord s'élevait à 131 millions de dollars.

Or, la transparence et l’efficacité de ce programme ont été remises en question dans le passé. Plusieurs experts, dont la chercheuse à l’Université de Toronto Tracey Galloway, affirment qu’il n’en fait pas assez pour améliorer l’accès à des aliments sains et pour s’assurer que les détaillants déduisent le montant de la subvention sur les factures des consommateurs.

Ouvrir en mode plein écran Tracey Galloway, une chercheuse de l'Université de Toronto, étudie depuis de nombreuses années les collectivités du Grand Nord. Photo : Radio-Canada

Dans une étude publiée en automne, la professeure agrégée d’anthropologie à l’Université de Toronto s’est intéressée à l'efficacité du programme Nutrition Nord.

Selon son analyse, qui s’est penchée sur 83 collectivités, pour chaque dollar de subvention accordée en 2016 et 2019, les détaillants ont restitué en moyenne 67 cents.

Il semble que le détaillant conserve peut-être la somme supplémentaire , dit-elle.

L’impact de l’absence de concurrence

Son étude a montré que la concurrence joue aussi un rôle important dans la part de subvention qui est transférée aux consommateurs. Par exemple, dans une communauté disposant de deux épiceries ou plus, la remise de la subvention était de 84 cents, contre 58 cents dans une communauté qui ne compte qu’une seule épicerie.

La North West Company est d’ailleurs la seule entreprise à avoir des épiceries dans 30 communautés autochtones et isolées à travers le Nord.

Ouvrir en mode plein écran C'est à Nain, une petite communauté au nord du Labrador, où le prix du panier d’épicerie est le plus élevé au pays. Photo : Radio-Canada / Ariana Kelland

Selon Tracey Galloway, cette prédominance a permis au détaillant de recevoir 67 millions de dollars de subventions fédérales.

Dans une déclaration à l’émission The Fifth Estate, la North West Company a également réfuté les conclusions de Mme Galloway. L’entreprise affirme que l'étude n'a pas pris en compte de manière précise tous les facteurs qui influencent les prix et qu'un récent rapport fédéral a révélé que le financement fourni [...] a été utilisé [...] adéquatement .

Surveillance étroite

Le directeur général des politiques stratégiques du Nord qui supervise le programme Nutrition Nord au ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, Wayne Walsh, admet être au courant de l’étude et que son équipe se penchera sur ce qu’elle contient.

Lors d’une entrevue avec Brittany Guyot du réseau APTN, le directeur a aussi cité une étude de l’Université de Guelph datant de 2019 qui s’est penchée sur les prix de 300 produits vendus au Nunavut entre 2017 et 2018. L’étude concluait que 90 cents de chaque dollar de subvention étaient remis au consommateur.

Nous devons regarder les deux rapports, et s’il y a un enjeu, nous devrons certainement l'étudier pour nous assurer que la subvention est remise [au consommateur].

Ouvrir en mode plein écran Wayne Walsh, qui supervise le programme Nutrition Nord, affirme vouloir vérifier que les détaillants remettent bien la subvention aux consommateurs. Photo : Radio-Canada / Ivan Angelovski

Tracey Galloway souligne, toutefois, que cette étude comparait les prix du Nord avec ceux de la région d’Ottawa alors que son étude se concentre sur les collectivités du Nord.

Elle croit que Nutrition Nord doit vérifier davantage comment les détaillants du Nord restituent la subvention au consommateur.

Il n’existe aucune sanction. Il n’y existe aucune menace pour les détaillants de se voir retirer du programme parce qu'ultimement, l'impact serait néfaste pour les consommateurs , explique Mme Galloway qui ajoute que de nombreuses communautés isolées ne sont pourvues que d’une seule épicerie.

Ouvrir en mode plein écran Le programme fédéral de soutien financier au transport de denrées alimentaires au Nord est bien visible dans les épiceries d'Iqaluit. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

À la question de savoir si les profits records des détaillants du Nord sont acceptables, comme ceux de North West Company, Wayne Walsh affirme ne pas être en mesure de dire ce qui est approprié pour des entreprises à but lucratif.

Je crois que c’est au consommateur de décider si le niveau de profits est acceptable ou non, et de faire des choix quand c’est possible.

Des pistes de compétition

Les communautés autochtones du Nord cherchent de nouvelles façons d’améliorer leur sécurité alimentaire et d’arriver par elles-mêmes à diminuer les prix de la nourriture. L’une de ces avenues consiste à encourager l’appui à la chasse et la cueillette traditionnelle.

L’année dernière, Nutrition Nord a annoncé un nouveau financement, la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, qui vise à encourager l’autosuffisance alimentaire.

Ouvrir en mode plein écran David Neegan, est directeur général du programme de formation et d'emploi Kiikenomaga Kikenjigewen de la Première Nation Matawa. Photo : Radio-Canada / Ivan Angelovski

Ce que nous envisageons de faire en groupe est de commencer à acheter en gros. C’est une économie de plus pour les membres de notre communauté ainsi que pour les propriétaires du magasin local , explique David Neegan, le directeur général du programme à l’emploi et la formation de la Première Nation Matawa du nord de l’Ontario.

L’an dernier, le programme annonçait un financement de quatre millions et demi de dollars dans cinq communautés isolées de la région. Le directeur espère ainsi faire baisser les prix et augmenter l’accès aux aliments nutritifs.

Cela créera de la compétition et ainsi, les prix vont baisser. Et ce que ça veut dire pour les familles c’est qu’elles pourront acheter plus de lait ou autres produits de base.

D’après un reportage de Steven D’Souza, Linda Guerriero, Lisa Ellenwood et Ivan Angelovski avec les informations de Brittany Guyot, Tom Fennario et APTN Investigates