Le procureur général du Canada fera appel de la décision de la Cour fédérale selon laquelle le recours à la Loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à l'occupation du centre-ville d'Ottawa en 2022 était déraisonnable et inconstitutionnel.

Ottawa considère, entre autres, que la Cour fédérale a formulé sa propre opinion quant à l'invocation de la Loi plutôt que de se pencher sur le caractère raisonnable de son utilisation compte tenu de la gravité de la situation dans la capitale nationale à ce moment, qui, selon lui, nécessitait des mesures spéciales temporaires.

De plus, le gouvernement fédéral considère que la Cour a pris sa décision rétrospectivement, en fonction d'éléments d'informations qui n'étaient pas accessibles au moment où il a invoqué la Loi.

Une décision contestée

En janvier dernier, le juge Richard Mosley, de la Cour fédérale, avait déclaré dans un verdict long de 200 pages que la situation créée par les manifestations n'atteignait pas le seuil d'urgence requis pour recourir à la Loi sur les mesures d'urgence.

Il avait conclu que la décision [de proclamer l'état d'urgence] ne portait pas les caractéristiques du caractère raisonnable – justification, transparence et intelligibilité – et qu'elle n'était pas justifiée par rapport aux contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui devaient être prises en considération .

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement fédéral considère que le siège d'Ottawa de plusieurs semaines justifiait le recours à la Loi sur les mesures d'urgence. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

L'Association canadienne des libertés civiles (ACLC) avait aussi soutenu devant les tribunaux, en avril 2023, que le gouvernement fédéral avait agi de façon déraisonnable et injustifiée en invoquant la Loi sur les mesures d'urgence.

Les avocats de l' ACLC affirmaient alors que la manifestation n'avait en aucun cas représenté une menace à la sécurité nationale, comme le soutenait le gouvernement au sens de la définition retenue dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

À défaut d’obtenir une cassation du jugement, le procureur général souhaite que la Cour d’appel fédérale renvoie le litige devant le tribunal inférieur pour un nouveau jugement assorti de directives que la Cour jugera appropriées.