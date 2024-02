La robotique à l’honneur au CSSC Mercier de Whitehorse

Deux équipes de jeunes de l’école CSSC Mercier à Whitehorse s’envoleront très bientôt pour la Colombie-Britannique afin de prendre part à des compétitions de robotique. Une occasion rare qui leur permet d’échanger avec d’autres jeunes, qui partagent un intérêt commun.

Une première équipe, composée de trois élèves de 10e année, participera au FIRST Tech Challenge, une compétition internationale de robotique pour laquelle les jeunes doivent apprendre à concevoir un robot, mais également à le programmer pour lui permettre de relever certains défis.

La compétition là-bas, c’est très serré, il y a beaucoup de pression , admet Tristan Gagnon qui en sera à sa deuxième participation. Il explique avoir commencé à s’intéresser à la robotique dès l’âge de 8 ans grâce à des ateliers offerts par l’Université d’Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Il aura fallu environ trois mois à l'équipe pour construire et programmer leur robot. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Ce serait quelque chose que j’aimerais beaucoup poursuivre. Je sais que quand tu es rendu aux internationaux, il y a certaines universités qui ont des bourses faites pour cette compétition-là et c’est un peu ça que j'essaye de pogner, mais en même temps je suis aussi là pour avoir du fun , lance-t-il, sourire en coin.

Pour l’un de ses coéquipiers, Félix Bélanger, la robotique reste plutôt un passe-temps et ne constitue pas pour le moment une ambition pour le futur.

C’est un hobby. De temps en temps, ça me va de faire de la robotique. C’est quand même calme. J’ai de la difficulté à venir avec mes propres idées originales à moi, mais je ne suis quand même pas pire quand je sais quoi faire pour bien l’effectuer , explique-t-il.

Hadrien Collin, qui enseigne les mathématiques et la physique au CSSC Mercier et, depuis quelques années, la robotique, explique que la mise en place d’un programme de robotique n’est pas sans défi.

L’organisation qui chapeaute les compétitions de robotique dans le Nord leur a récemment offert du matériel et les a aidés à partir un programme un peu plus sérieux, mais la distance les oblige souvent à faire des compétitions à distance et cela limite les interactions entre les jeunes.

Si on était à Vancouver, les équipes pourraient se parler entre elles. Il y a beaucoup d’apprentissages qui se font quand on peut faire des échanges, alors qu’ici, parce qu’on est un peu isolé, les jeunes ont moins la chance de voir ce qui est fait ailleurs , illustre-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Hubert Beaupré et Dani Dunphy, ainsi que leur coéquipier Cédric D'Abramo, absent de la photo, s'envoleront pour Maple Ridge afin de participer à la compétition de FIRST Lego League. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

L’équipe d’élève de la 10e année, les Electric Chickens, n’est pas la seule à s’être qualifiée pour les compétitions de robotique. Une autre équipe, les Mechanical Poultry, composées de trois élèves de 7e année, pendront, quant à eux, part à la FIRST Lego League, une compétition de robot fabriqué à partir de LEGO.

Qu’est-ce qu’on fait? Essentiellement, on joue avec des Legos , dit Dani Dunphy en riant. Il y a des moteurs qu’on attache et on fait quand même beaucoup de programmation , ajoute l’élève de 7e année.

J’aime faire des choses avec mes mains et j’aime comprendre comment les choses fonctionnent, ça me garde occupé.

C’est vraiment fun , assure de son côté Hubert Beaupré. J’espère que je vais continuer, mais je ne vais pas faire ça pour le reste de ma vie, je crois, parce que j’aime mieux le soccer et le basketball.

Pour leur enseignant, il est essentiel d’offrir des programmes afin d’intéresser les jeunes aux arts ou aux sciences et aux technologies afin de leur proposer le même type d’opportunité que les élèves qui participent aux programmes sportifs.