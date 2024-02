Il y a 10 ans nous quittait Angèle Arsenault à l’âge de 70 ans. L’auteure-compositrice-interprète a marqué le paysage de la chanson francophone au pays avec ses refrains drôles, optimistes et engagés. Son dynamisme et sa gaieté l’accompagnaient toujours au piano comme à la guitare. Retour en archives sur la carrière de cette étoile acadienne.

Angèle Arsenault naît en 1943 à Abrams-Village à l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est en 1963 à Moncton qu’elle monte sur scène pour la première fois. Elle chante d’abord le folklore acadien et interprète des chansons de chanteurs québécois et français.

Au milieu des années soixante-dix, elle commence à écrire ses propres chansons. Sa carrière prend véritablement son envol.

Plusieurs des chansons écrites et interprétées par Angèle Arsenault deviendront des classiques : Moi j'mange, Je veux toute toute toute la vivre ma vie, De temps en temps moi j’ai les bleus, Grand-Pré, Y'a une étoile pour vous.

Le 6 octobre 1978, l’animateur Jacques Boulanger reçoit la pétillante Acadienne blonde à lunettes rondes sur le plateau de l’émission Superstar.

Au moment de l’entrevue, Angèle Arsenault bénéficie de la plus haute cote d’amour du public au Québec et très certainement partout en Acadie.

Avec son premier album Libre sorti en 1977, elle obtient un immense succès. Elle en vend 300 000 copies en deux ans. La chanteuse remporte en 1979, le Félix de l’album le plus vendu de l’année.

Elle explique à l’animateur comment elle en est venue à composer des paroles de chansons qui portent en elles un message, mais qui demeurent souvent humoristiques.

L’entrevue avec Jacques Boulanger est ponctuée d’anecdotes et de photos d’archives d’Abrams-Village, patelin d’Angèle Arsenault à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’artiste est issue d’une famille de 14 enfants. Chacun des membres de sa famille joue d’un instrument ou chante.

À partir de l’année 1980, Angèle Arsenault adopte une nouvelle image. La Prince-Édouardienne retrouve ses cheveux foncés, retire ses lunettes. Son look se fait plus sérieux.

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 22 avril 1982, la journaliste Lise Garneau rencontre Angèle Arsenault qui revient sur ce changement d’image.

L’animatrice lui fait remarquer que même si elle aborde certains problèmes, il existe toujours une note d’optimisme dans ses chansons.

Au lendemain de son décès, le 26 février 2014, le Téléjournal présente un reportage de Marilyn Marceau qui revient sur la carrière d’Angèle Arsenault et sur l’influence qu’elle a exercée sur les artistes acadiens.

Dans ce reportage, Lisa Leblanc, qui utilise elle aussi l’humour dans ses chansons, affirme qu’Angèle Arsenault a pavé la voie.

Son amie Edith Butler rappelle quant à elle que même si les chansons étaient sous le couvert de l’humour, il y avait toujours une grande profondeur dans l’œuvre d’Angèle Arsenault.

Ce sont toutes des choses que j’ai vécues profondément. Pour arriver à faire une chanson drôle, il faut la sentir vraiment dans ses tripes sérieusement auparavant. Et ensuite, on la pousse un peu, on charrie et elle devient drôle.