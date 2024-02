Des Nunavummiut à l’honneur dans la série True Detective : Night Country

Même si sa trame narrative se déroule en Alaska, la série télévisée True Detective: Night Country met de l’avant les talents de plusieurs Nunavummiut. Ces derniers estiment que la télésérie donne une rare occasion à des Inuit des quatre coins du Nord de se voir au grand écran.

Le 18 février, HBO a diffusé l’ultime épisode de cette nouvelle saison de six épisodes tournée en Islande. Ce quatrième volet se déroule en hiver dans la ville fictive d’Ennis, en Alaska, où deux détectives doivent enquêter sur la disparition mystérieuse de huit scientifiques travaillant dans une station de recherche.

Les chanteuses de gorge Tanya Tagaq, Charlotte Qamaniq et Nancy Mike ont prêté leur voix à la bande sonore, tandis que l’actrice inuk Anna Lambe partage l’écran avec l’actrice américaine Jodie Foster.

C’est incroyable de voir comment le public de l’Inuit Nunangat et celui de communautés autochtones ont réagi à l’épisode final , affirme l’actrice Anna Lambe, originaire de la collectivité de Grise Fiord, dans le nord du Nunavut.

L'actrice Anna Lambe lors de la première de la quatrième saison de la télésérie, à Los Angeles, le 9 janvier.

Elle apprécie surtout le fait que la série permette à d’autres Inuit de se reconnaître dans plusieurs personnages, ce qui ajoute selon elle une dimension immersive.

Cette dernière s’est glissée dans la peau de Kayla Prior, l’épouse d’un jeune policier. Elle a été un superbe personnage à jouer , raconte l’actrice. C’est une personne que je reconnais en tellement de femmes inuit. [Elle] est forte, fière, elle sait ce qu’elle veut [...] et elle n'hésite pas à partager ses pensées et de ses sentiments.

C’était fabuleux de pouvoir jouer un personnage fort, en tant que jeune femme Inuk.

Anna Lambe raconte avoir même eu l’occasion d’ajouter quelques éléments de sa vie personnelle à son personnage. « [La réalisatrice] Issa López était très réceptive et intéressée d’entendre ce qu'était mon expérience comme femme Inuk dans le Nord », dit-elle.

Anna Lambe (à gauche) et Finn Bennett (à droite) respectivement dans les rôles de Kayla Prior et Peter Prior.

Violences envers les femmes autochtones

Au fil de l’énigme policière, la série lève le voile sur la violence envers les femmes autochtones, notamment à travers la mort de la militante iñupiaq Annie Kowtok (Nivi Pedersen).

« La scénariste et réalisatrice Issa [López], qui est originaire de Mexico, souhaitait mettre en évidence la réalité des femmes autochtones disparues et assassinées », affirme la chanteuse de gorge Charlotte Qamaniq, qui a contribué à la bande sonore, en plus de faire une brève apparition à l’écran comme figurante.

C’est une série d’une très grande puissance qui suscite beaucoup d’émotions.

Anna Lambe estime que le scénario se démarque surtout par la manière avec laquelle il aborde la violence envers les femmes autochtones : Il est très important de mettre l’accent sur la violence qui est infligée et pas juste sur la réaction des victimes.

Représentation d’artistes inuit

La chanteuse de gorge Charlotte Qamaniq affirme ressentir une grande fierté d’avoir pu travailler avec des Inuit de plusieurs régions, à savoir l’Alaska, le Nord canadien et le Groenland. « C’était vraiment stimulant de voir autant d’Inuit talentueux et brillants être réunis et se tailler une place sur la scène internationale », dit-elle.

Je pense que nous étions fières d’avoir pu représenter notre peuple et d’avoir donné tout notre meilleur.

En plus de travailler sur la bande sonore, Charlotte Qamaniq (à droite) a aussi fait une courte apparition dans la quatrième saison de la télésérie.

Anna Lambe et Charlotte Qamaniq espèrent que la série donnera la chance à d’autres acteurs inuit de décrocher des rôles au cinéma.

Entre le coût élevé de la vie et les déplacements dispendieux, les défis auxquels se heurtent les artistes dans le Nord demeurent nombreux, mais Anna Lambe estime que le milieu du cinéma est sur la bonne voie.

Je suis très optimiste , dit-elle.