Des résidents de Brigham veulent éviter une coupe d’arbres

La municipalité de Brigham a donné son aval à une coupe totale d’une portion d’un boisé prisé par les randonneurs. Si la Ville dit agir ainsi par mesure de sécurité en raison de l’âge des arbres, plusieurs citoyens croient qu’il s’agit d’une décision précipitée.

La citoyenne Annie Larose aime particulièrement le boisé situé au cœur de la municipalité de Brigham. Elle se réjouit que la nature semble tranquillement reprendre ses droits dans ce qui était, il y a plus de 60 ans, une plantation d’arbres.

Le terrain, qui appartient à la municipalité, se transformera toutefois bientôt radicalement, puisque la Ville a donné son aval à une coupe totale sur 2,7 hectares.

Le quart des arbres sera aussi récolté dans une bande de 30 m autour des sentiers.

Le maire Steven Neil ne s'en cache pas : l'intervention ne passera pas inaperçue. Il explique toutefois que les coupes sont nécessaires pour assurer la sécurité des marcheurs, car des arbres menacent de tomber.

Oui, ça va être laid au début , concède-t-il.

La plantation de pin est à la fin de sa durée de vie. Les arbres sont en train de mourir, tomber et pourrir.

Des arbres seront coupés à Brigham.

On a des arbres qui sont tombés dans les sentiers, donc on a fermé les sentiers pendant quelques semaines , ajoute-t-il.

Il assure qu’après la coupe, des arbres seront replantés et que dans plusieurs années, il y aura du reboisement dans le secteur, qu’il refuse d’appeler une forêt pour le moment.

C’est une plantation. Elle va être remplacée par une forêt. Ça ne sera pas là demain, mais ça va pousser et devenir une forêt , martèle-t-il.

Cette explication ne convainc pas Annie Larose, qui rappelle que la croissance d’un arbre prend des années. Elle aurait préféré une coupe plus sélective.

On pourrait dire "enlevons les arbres qui sont dangereux et laissons la nature se régénérer d’elle-même." Ça va coûter moins cher, ça va être bien plus beau, et ça va conserver tous les habitats pour la microfaune , avance-t-elle.

L’enjeu de sécurité ne la convainc pas de la pertinence d’une coupe totale.

Ceux qui sont au milieu de la pinède, même s’ils tombent, il n’y a aucun danger à ça , estime-t-elle.

Pétition et comités citoyens

La contestation citoyenne prend de l’ampleur, alors qu’une pétition circule et que des comités ont récemment pris forme. Une récente coupe sur une propriété privée du village n’a pas aidé à rassurer certains citoyens. Le maire comprend mal cette levée de boucliers et se défend de ne pas avoir suffisamment consulté la population.

On a une séance publique tous les mois. Je le constate, les citoyens qui veulent être consultés tous les mois , lance-t-il.

Ce qui me déçoit, c’est que maintenant, les gens s’assoient derrière un écran. Ils font des groupes Facebook, ils font des pétitions Facebook, ils font des levées de fonds Facebook , fait-il remarquer.

Ce genre de mobilisation est de plus en plus courante, selon Nature Québec, qui accompagne plusieurs comités citoyens au Québec.

Ce boisé est prisé par les randonneurs.

C’est une hausse que l’on constate depuis la pandémie, d’une part. On peut supposer que les gens se sont réapproprié plus que jamais les milieux naturels près de chez eux, puisque c’était une des dernières activités qu’il était possible de faire, et d’autre part, je pense que les gens comprennent de plus en plus le rôle que peuvent jouer les milieux naturels pour leur santé physique et mentale , indique Marie-Audrey Nadeau Fortin, qui est chargée de projet sur la biodiversité et la forêt pour l’organisme.

Annie Larose estime que ce qui mobilise la population, c’est que le patrimoine naturel serait en jeu.

Si on coupe de grandes superficies boisées dans la municipalité, on perd l’aspect de nature, et c’est ce que les gens viennent chercher ici. On vient modifier l’environnement qu’ils ont choisi , croit-elle.

Elle espère que les élus trouveront d’autres solutions.

Les coupes devraient avoir lieu dans les prochaines semaines, à moins d’un revirement de situation.

