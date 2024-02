L’église et le presbytère de Taschereau sont à vendre

La paroisse Saint-Pierre de Taschereau, en Abitibi-Ouest, met son église et son presbytère en vente. Les bâtiments et les biens sont d’abord offerts aux paroissiens jusqu’au 15 mars, après quoi la vente sera ouverte au public.

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue en janvier en présence d’un représentant de l’évêché d’Amos, une vingtaine de paroissiens ont recommandé au conseil de la Fabrique de la paroisse St-Pierre de procéder à la mise en vente des bâtiments et des biens. Ils demandent toutefois que soit conservée la cloche pour en faire un monument souvenir.

La Fabrique évoque une situation financière précaire et un épuisement de ses bénévoles. Les fonds pour faire ne serait-ce que l'entretien de base ne sont pas là. Le conseil parvient à peine à couvrir ses frais annuels, qui comportent les assurances, le chauffage et le salaire du prêtre, et ce, en dépit de l’aide de l’évêché.

Ce sont quand même de grosses infrastructures à maintenir. Ça prend beaucoup de sous et on en a de moins en moins parce qu’on a moins de gens qui pratiquent qu’avant. C’est moins de sous à la quête. La capitation annuelle baisse aussi , explique Luc Parent, président du conseil de la Fabrique depuis près de 30 ans.

Les années rattrapent l’église

La paroisse Saint-Pierre a été érigée en 1919, mais l’église actuelle a été construite en 1924. Elle a subi une cure de rajeunissement en 1972, puis une autre au milieu des années 1990. Toutefois, son âge commence à la rattraper.

Ces bâtiments demandent un peu d’amour. On étire, on étire et on étire, mais à un moment donné, ça devient une évidence. Par exemple, la toiture du côté est de l’église est à refaire.

Le conseil de la Fabrique rivalise de créativité depuis plusieurs années pour arriver à joindre les deux bouts. Les activités de financement et la fermeture de l’église l’hiver pour économiser sur le chauffage en tenant plutôt la messe dans une chapelle aménagée dans le presbytère ne suffisent plus. Tout juste une dizaine de personnes assistent à la messe chaque semaine.

Peut-être qu’on aurait pu vendre seulement le presbytère dans un premier temps, mais il est annexé à l’église. On ne peut pas facilement les séparer. Il faudrait faire un mur pare-feu. Peut-être que l’argent de la vente n’aurait servi qu’à faire ce mur. On n’aurait pas fait de gros gains. Il aurait aussi fallu réaménager un lieu de culte dans l’église d’une façon à économiser les coûts de chauffage , indique Luc Parent.

L’une des particularités de l’église Saint-Pierre de Taschereau, c’est qu’elle n’a pas un sous-sol aménagé comme la plupart des autres églises de la région. Souvent, ces sous-sols servent de salle communautaire pouvant être louée. À Taschereau, l’église a plutôt une cave.

D’abord aux paroissiens

Les paroissiens ont donc jusqu’au 15 mars pour soumettre une offre d’achat sur l’église et le presbytère, après quoi la vente sera ouverte au public.

Publicité

On ne refusera personne qui va s'avancer pour nous faire une offre. On va la regarder. Mais on voulait quand même l’offrir aux gens de la paroisse en premier lieu. On voulait aussi l’annoncer. Même si des invitations ont été envoyées à toutes les adresses civiques, on était 27 personnes à la réunion. On ne veut pas faire ça en catimini non plus. On l’a annoncé sur la page Facebook de la municipalité et dans le journal local , précise Luc Parent.

Les fruits de la vente des bâtiments et des biens serviront donc à poursuivre les messes hebdomadaires et autres cérémonies religieuses dans un endroit qui reste à déterminer. La Fabrique prévoit ainsi réduire considérablement ses dépenses.

D’ici la vente, la messe est toujours célébrée dans la chapelle du presbytère.