Lynx Air ferme, d’autres transporteurs volent aux secours des passagers laissés derrière

Les conséquences de la fermeture de Lynx Air, annoncée jeudi, se font déjà ressentir chez les passagers, notamment ceux qui n'ont plus de vol de retour. Des transporteurs aériens prennent la balle au bond et offrent des solutions de rechange.

La cessation des activités doit prendre effet lundi, selon un communiqué du transporteur à petit budget.

Pourtant, Kara Brereton-Cooke, une cliente de Lynx Air, affirme que son vol pour Winnipeg, qui était prévu pour samedi, a déjà été annulé.

Au départ, son trajet de retour était prévu pour vendredi. La compagnie l'a contacté une première fois pour le reporter au lendemain matin, puis jeudi soir elle a reçu un deuxième courriel lui indiquant que son vol était carrément annulé.

Ouvrir en mode plein écran Un cliente de Lynx Air, Kara Brereton-Cooke, a reçu un courriel l'informant que son vol de samedi avait été annulé. Lynx invite les clients à demander un remboursement par le biais de leur fournisseur de carte de crédit. Photo : gracieuseté de Kara Brereton-Cooke

Elle et ses amies se sont rendues à Vancouver pour un enterrement de vie de jeune fille. Le groupe de huit personnes a dû se démener pour trouver un moyen de rentrer chez elles.

En lisant ce courriel, nous sommes devenues frénétiques.

Elles ont réservé une nuit d'hôtel supplémentaire pour le vendredi soir et ont acheté un vol de dernière minute auprès d'Air Canada pour le samedi.

Le voyage s'est avéré plus coûteux que prévu, soutient Kara Brereton-Cooke, qui demande que Lynx Air les dédommage.

Nous avons contacté la compagnie pour obtenir un commentaire sur l'annulation du vol de samedi, mais n'avons pas reçu de réponse au moment où ces lignes étaient écrites.

WestJet, Air Canada et Flair se sentent interpellés

WestJet, basé à Calgary, annonce qu’un rabais de 25 % sera offert aux passagers de LynxAir sur tous les tarifs en classe économique entre le 22 février et le 26 octobre sur les liaisons qui étaient auparavant desservies par Lynx Air.

Nous reconnaissons l'impact immédiat de cette information sur les passagers et les employés de Lynx, et nous nous engageons à les aider dans la mesure du possible par le biais d'un certain nombre de mesures , peut-on lire dans une déclaration affichée sur le site Internet de WestJet jeudi soir.

Air Canada a aussi annoncé vendredi après-midi augmenter de plus de 6000 places sa capacité du 25 février au 19 mars. Par voie de communiqué, le transporteur spécifie que le prix des billets achetés avant le 2 février seront plafonnés, pour offrir aux clients de Lynx Air touchés des options abordables en classe économique .

On ne spécifie toutefois pas à quel montant le plafond sera fixé.

De son côté, Flair Airline, dont le siège social se situe à Edmonton, a annoncé vendredi que des vols de dépannage seront offerts du 26 au 28 février en partance et provenance d'Halifax, Calgary, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Les prix varient entre 119 dollars et 199 dollars.

Le président-directeur général, Stephen Jones, reconnaît les efforts de réduction [des prix] des autres compagnies aériennes . Il note tout de même que leurs tarifs réduits sont toujours plus élevés que les tarifs de base de Flair.

Un marché difficile

Lynx Air a souligné dans l’annonce de la cessation de ces activités que l’inflation, le prix du pétrole, les taux de changes qui augmentent et les frais aéroportuaires élevés font partie des raisons qui ont mené à l’ordonnance de protection des créanciers.

Une déclaration qui confirme les soupçons de la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin.

Je pense que les redevances aéroportuaires, tel qu'elles sont structurées, rendent difficile la réussite à long terme des compagnies aériennes à bas prix au Canada , a-t-elle déclaré.

Selon un document déposé au tribunal par Michael Woodward, le directeur financier intérimaire de la compagnie aérienne, les actifs de Lynx Air étaient évalués à environ 429 millions de dollars à la fin de l'année 2023, mais son passif s'élevait au total à près de 600 millions de dollars.

Avant l'annonce de sa cessation d'activité jeudi, la compagnie aérienne exploitait neuf Boeing 737 MAX 8 vers 18 destinations au Canada, aux États-Unis et au Mexique. À la fin de l'année dernière, elle employait environ 500 personnes, dont 390 en Alberta et 110 en Ontario.

Avec les informations de Lily Dupuis, Tony Seskus, Tom Ross, Solomon Israel et Kyle Bakx