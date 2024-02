MGMT et quatre autres sorties musicales de la semaine

Le grunge, le folk, le rap et le rock psychédélique ont marqué les nouveautés musicales de la semaine, du nouvel album de MGMT au sixième opus d’Elephant Stone, en passant par Douance, Shaina Hayes et Érika Zarya.

Douance – Monstre

Inspiré de l’univers grunge des années 1990, Douance est l’identité musicale d’Alexandrine Rodrigue, dont le style vogue entre un propos cru, des ambiances lo-fi sans prétention, une mélancolie appuyée et une intensité tangible autant sur scène que sur enregistrement.

L’artiste, connue au sein de son groupe folk Chassepareil, avait fait découvrir son projet personnel avec son premier EP paru à l’hiver 2021.

Réalisé avec Vivianne Roy (Les Hay Babies, Laura Sauvage), Monstre s’intéresse à la transformation et à l’acceptation de soi et laisse cohabiter le mal-être, la résilience et la légèreté.

Monstre sera lancé les 15 et 16 mars à l’Escogriffe (Montréal) et au Pantoum (Québec).

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Shaina Hayes – Kindergarten Heart

L’autrice-compositrice-interprète Shaina Hayes, originaire de Shigawake en Gaspésie, présente son deuxième album.

Publicité

Kindergarten Heart contient une bonne dose de douceur et de chaleur humaine. Rappelant l’enfance et la nécessité de jouer, l’album se décline en 10 chansons folk en anglais qui naviguent à travers toutes les facettes de la tendresse.

De son propre aveu, il s’agit d’un album parfait pour boire son café le matin. Fondamentalement apaisant, il s’écoute dans de nombreux contextes. Les souvenirs sont tricotés les uns avec les autres et s'offrent à nous avec délicatesse, d’une voix douce et assurée.

Le lancement se déroulera au Ministère le 4 avril 2024.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Érika Zarya – Érika

La chanteuse et rappeuse originaire de Québec révèle vendredi son premier album, Érika, qui se promène entre la quête identitaire, la pauvreté, la dépression, la consommation et les relations toxiques.

Publicité

À seulement 24 ans, l'artiste réussit à démontrer que le rap n’est pas un chant de seconde classe. Elle tient la note lors de passages RnB chantés tout en affichant une audace tangible dès les premières chansons.

Inspirée par des artistes européens tels que Chilla, Lolo Zouaï, Josman, Swing, elle a réalisé ce premier portrait global de son vécu, en collaboration avec Vincent Biliwald, Pro.Douceur et Sairom.

La Belgo-Canadienne, qui a grandi en basse-ville de Québec, évolue sur la scène hip-hop depuis 2019 et son talent pour livrer des messages sentis devrait lui permettre de poursuivre son chemin longtemps.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

MGMT – Loss Of Life

Le duo originaire du Connecticut, pionnier du néo-psychédélisme, se démarque avec un nouveau disque qui met de l’avant la voix et mise sur des mélodies variées et très accrocheuses.

Loss Of Life est le cinquième album studio du groupe d’Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser, dont le plus récent album, Little Dark Age, datait de 2018.

On ne retrouve pas les rythmes dansants d’Oracular Spectacular (2007), qui avait mis le groupe sur la carte et qui avait marqué les esprits avec des succès comme Kids, Electric Feel et Time to Pretend. On y entend néanmoins une recherche minutieuse de sonorité de nouvelles qui oscillent entre le rock alternatif et l’électro.

Une collaboration avec Christine and the Queens, Dancing in Babylon, se démarque grandement et rappelle facilement l’engouement généré par les power ballads des années 1980.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Elephant Stone - Back Into The Dream

Le groupe Elephant Stone, figure bien connue de la scène rock psychédélique montréalaise, a dévoilé vendredi son sixième album studio, Back Into The Dream. Il s’agit d’un retour à l’anglais après un premier microalbum en français sorti en 2022, Le voyage de M. Lonely dans la lune.

Fondé par le chanteur et musicien Rishi Dhir en 2009 après son départ du groupe The High Dials, Elephant Stone est reconnu pour son utilisation de certains instruments de la musique traditionnelle indienne, incluant la sitar, le tabla et la dilruba. Sans être omniprésente, cette influence s’entend d’ailleurs dans quelques titres du nouvel album, dont The Imajinary, Nameless Everybody in the World.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Le groupe donnera le coup d’envoi de sa prochaine tournée mondiale le 15 mars prochain au Pantoum à Québec. Il sera également au Théâtre Outremont à Montréal le 22 mars pour lancer officiellement son nouvel album, puis à Toronto le 31 mai. Plusieurs dates sont prévues aux États-Unis et en Europe, notamment en France, en Italie, en Suède et en Allemagne.